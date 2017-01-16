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Burcu Gönder tanınmaz halde

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:28:41

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    Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı. Burcu Gönder'in aldığı fazla kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

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    Geçtiğimiz aylarda Lisa adını verdikleri kız çocuklarını kucaklarına alan Bülent Emin Parlak ve Burcu Gönder, uzun bir aradan sonra bir davette ortaya çıktı. 

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    8 ay önce bebeklerini kucaklarına alan ikiliden Burcu Gönder'in aldığı fazla kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, saçlarına yaptırdığı kahkülle de yeni imajıyla objektiflere poz verdi. (Akşam)

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