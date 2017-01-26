FİSKOS
Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar: Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa...
26 Ocak 2017 Perşembe, 02:06:59 | Güncelleme: 02:23:20
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Arif HÜR/HABERTÜRK MAGAZİN
Kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilmesine sert çıkan Nergis Kumbasar: “Kızım bizi üzecek bir şey yapmıyor”
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GEÇTİĞİMİZ günlerde kızı Yasmin Erbil’i oyunculuk eğitimi için Londra’ya uğurlayan Nergis Kumbasar, yakın dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Önümüzdeki günlerde Yasmin’in yanına gideceğini ifade eden Kumbasar, kızının sosyal medyadaki her paylaşımının haber olmasına isyan etti.
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Kumbasar, “Kızımın sürekli gündem olmasından çok sıkıldım. Artık yeter.
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Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa o da o kıvamda paylaşımlar yapıyor. Sanırım magazin gündem eksikliğinde gündem yaratmak istiyor.
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Ünlü çocuğu diye daha fazla gündeme geliyor. Benim sinirlenmemi istiyorlar ama sabredeceğim. Kızım bizi üzecek hiçbir şey yapmıyor” dedi.
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Çıkan haberlerden kızının psikolojik olarak etkilendiğini de ifade eden oyuncu, “Kızım hakkında yapılan haberlere üzülüyor ama onu yıpratamayacaklar” dedi.
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