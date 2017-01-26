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Yasmin Erbil'in annesi Nergis Kumbasar: Arkadaşları ne kıvamda paylaşım yapıyorsa...

26 Ocak 2017 Perşembe, 02:06:59

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    Arif HÜR/HABERTÜRK MAGAZİN

    Kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilmesine sert çıkan Nergis Kumbasar: “Kızım bizi üzecek bir şey yapmıyor”

     

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    GEÇTİĞİMİZ günlerde kızı Yasmin Erbil’i oyunculuk eğitimi için Londra’ya uğurlayan Nergis Kumbasar, yakın dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.

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     Önümüzdeki günlerde Yasmin’in yanına gideceğini ifade eden Kumbasar, kızının sosyal medyadaki her paylaşımının haber olmasına isyan etti.

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