FİSKOS
Caner Erkin'deni eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jesti
28 Ocak 2017 Cumartesi, 08:08:23 | Güncelleme: 09:22:37
-
1
1
|
14
NURİ ALTUNTAŞ/GAZETE HABERTÜRK
Caner Erkin’in eşlerinin adlarından oluşan özel plaka merakı sona ermiyor. Erkin, şimdi de Şükran Ovalı’nın adını taşıyan plaka aldı
-
2
2
|
14
Caner Erkin’in özel plaka merakı eski eşi Asena Atalay’dan sonra yeni eşi Şükran Ovalı için de devam ediyor.
-
3
3
|
14
Atalay’la evli olduğu dönemde 2 otomobilinin plakalarını ‘ASE’ olarak alan Erkin’in yeni plakası ‘RAN’.
-
4
4
|
14
Önceki akşam arkadaşlarıyla Etiler’de yemek yiyen Caner Erkin, ‘RAN’ plakalı otomobiliyle görüntülendi.
-
5
5
|
14
Asena Atalay’ın kendisi hakkında başlattığı icra takibi sonrasında sosyal medya hesabına “Bu haberler tamamen asılsızdır, bu iddianın sahibi olan kişinin ruh sağlığı yerinde değildir.
-
6
6
|
14
Evliliğimiz boyunca çocuğum için sustum, ancak aramıza üçüncü kişilerin girmesinden dolayı bu duruma geldik” yazan Erkin, bu konuda konuşmadı.
-
7
7
|
14
Sadece “Gerekli tüm açıklamaları yapacağım, herkese teşekkür ederim” demekle yetindi.
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14