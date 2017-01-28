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Caner Erkin'deni eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jesti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 08:08:23

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    NURİ ALTUNTAŞ/GAZETE HABERTÜRK

    Caner Erkin’in eşlerinin adlarından oluşan özel plaka merakı sona ermiyor. Erkin, şimdi de Şükran Ovalı’nın adını taşıyan plaka aldı

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    Caner Erkin’in özel plaka merakı eski eşi Asena Atalay’dan sonra yeni eşi Şükran Ovalı için de devam ediyor.

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     Atalay’la evli olduğu dönemde 2 otomobilinin plakalarını ‘ASE’ olarak alan Erkin’in yeni plakası ‘RAN’.

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