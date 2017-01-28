FİSKOS
28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Sinan Akçıl
FİSKOS

Sinan Akçıl ameliyat oldu

Şarkıcı Sinan Akçıl, halı saha maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, ünlü şarkıcı ameliyat oldu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 22:22:42 Güncelleme: 22:25:32

Sinan Akçıl, halı saha maçı sırasında dizinden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Dizinde menisküs yırtığı başlangıcı tespit edilen ünlü popçu, 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Hastanede 2 gece yattıktan sonra taburcu edilen Akçıl, sağlık durumu hakkında İnstagram hesabından açıklama yaptı.

Hayranlarına panik yaşatmamak için ameliyat haberini gizlediğini vurgulayan ünlü popçu, "Şimdi bilirler ki beni sevenleri panikletmemek için asla böyle paylaşımlar yapmam, gizlerim, ama 2 gecedir bulunduğum hastahaneyi sık sık ziyaret eden sevgili gazeteci dostlarım, ben iyiyim merak etmeyin ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun Başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyliyim, halı sahadan sonra anlaşıldı ki meniskus yırtıgı başlangıcı olmuş, hallettik 3 saatlik operasyonla. Kendi gazetemden yazayım dedim yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi haftasonları" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ayşenur Balcı'nın oyuncu aşkı!
FİSKOS

Sürpriz aşk
Murat Boz'un annesi korkuttu
FİSKOS

Hastaneden açıklama yapıldı
Asena Atalay artık konuşmayacak
FİSKOS

Asena Atalay'dan flaş karar
Demet Özdemir reklam yıldızı oldu
FİSKOS

Demet Özdemir bakın ne kadar kazandı
İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in boşanma davasında sekiz tanık ertelemesi
FİSKOS

Sekiz tanık ertelemesi
Aslıhan Doğan, Arda dövmesini sildirdi
FİSKOS

Aslıhan uyardı: İyi düşünün hemen karar vermeyin
Berrak Tüzünataç'a büyük şok!
FİSKOS

Berrak'a büyük şok!
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya özel plaka jesti
FİSKOS

Caner'den Şükran'a özel jest!