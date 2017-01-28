Sinan Akçıl ameliyat oldu

Sinan Akçıl, halı saha maçı sırasında dizinden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Dizinde menisküs yırtığı başlangıcı tespit edilen ünlü popçu, 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Hastanede 2 gece yattıktan sonra taburcu edilen Akçıl, sağlık durumu hakkında İnstagram hesabından açıklama yaptı.

Hayranlarına panik yaşatmamak için ameliyat haberini gizlediğini vurgulayan ünlü popçu, "Şimdi bilirler ki beni sevenleri panikletmemek için asla böyle paylaşımlar yapmam, gizlerim, ama 2 gecedir bulunduğum hastahaneyi sık sık ziyaret eden sevgili gazeteci dostlarım, ben iyiyim merak etmeyin ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun Başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyliyim, halı sahadan sonra anlaşıldı ki meniskus yırtıgı başlangıcı olmuş, hallettik 3 saatlik operasyonla. Kendi gazetemden yazayım dedim yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi haftasonları" ifadelerini kullandı.