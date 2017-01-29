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Markalar Aleyna Tilki'nin peşinde

29 Ocak 2017 Pazar, 11:53:55

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    Markaların peşine düştüğü Aleyna Tilki, iki firmadan reklam teklifi aldı. Genç şarkıcının, bir gazlı içecek firmasının turne teklifine de olumlu baktığı öğrenildi.

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    16 yaşında olmasına rağmen alkollü mekanlarda sahneye çıktığı haberleriye gündeme gelen Aleyna Tilki’nin işleri açıldı.

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    Sosyal medyada fırtına gibi esen genç şarkıcı, magazin dünyasını ikiye bölmüştü. Altı ay içinde ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla Youtube’da 210 milyondan fazla tık alarak rekora imza atan Tilki’ye teklif yağıyor.

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