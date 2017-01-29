Markalar Aleyna Tilki'nin peşinde

29 Ocak 2017 Pazar, 11:53:55 | Güncelleme: 11:57:36
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Markaların peşine düştüğü Aleyna Tilki, iki firmadan reklam teklifi aldı. Genç şarkıcının, bir gazlı içecek firmasının turne teklifine de olumlu baktığı öğrenildi.
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16 yaşında olmasına rağmen alkollü mekanlarda sahneye çıktığı haberleriye gündeme gelen Aleyna Tilki’nin işleri açıldı.
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Sosyal medyada fırtına gibi esen genç şarkıcı, magazin dünyasını ikiye bölmüştü. Altı ay içinde ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla Youtube’da 210 milyondan fazla tık alarak rekora imza atan Tilki’ye teklif yağıyor.
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Şarkıcı, bir telekomünikasyon ve jean markasından Reklam teklifi aldı. İki projeyi de değerlendirme aşamasında olan Tilki’ye bir de sponsorluk önerisi geldi.
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Bir gazlı içecek firmasıyla da yaz döneminde yapılacak turnesi için görüşen şarkıcının, projelere olumlu baktığı öğrenildi. Tilki, bu sıralar ikinci single’ının hazırlıklarına devam ediyor. (Cadde)