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Villayı önce satın almak isteyen Işın Karaca 750 bin dolar değerindeki evin fiyatının 1 milyon 250 bin dolara çıktığını öğrendi. Nedenini sorduğunda emlakçıdan şu cevabı aldı: “Sizin evin değeri şaka programından sonra artmış.”



