30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:45:19 | Güncelleme: 10:13:52
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Işın Karaca, Demet Akbağ’ın Show TV’de yaptığı ‘Çok Aramızda’ adlı şaka programının ilk konuğuydu.
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Demet Akbağ’ın yönlendirdiği 50 kişilik ekip kendilerini zabıta gibi gösterip dozerle Işın Karaca’nın, İstanbul-Kilyos’taki villasına gitmişti.
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Işın Karaca zabıta rolündeki kişilerin “Evi 1 saat içinde boşaltın, yıkım emri var” sözleri üzerine şok geçirmişti.
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Eşi Tuğrul Odabaş, avukatı ve ailesini arayan Işın Karaca kimseden cevap alamayınca çılgına dönmüştü.
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DEĞERİ ARTMIŞ
Işın Karaca bunun şaka olduğunu anladıktan sonra dakikalarca toparlanamamıştı. Esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi. Ev sahibi ünlü popçuyu arayıp “Evi boşaltın, satmaya karar verdim” dedi.
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Villayı önce satın almak isteyen Işın Karaca 750 bin dolar değerindeki evin fiyatının 1 milyon 250 bin dolara çıktığını öğrendi. Nedenini sorduğunda emlakçıdan şu cevabı aldı: “Sizin evin değeri şaka programından sonra artmış.”
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Işın Karaca pahalıya satışa çıkan bu evden vazgeçti, Anadolu yakasında ev kiraladı. (Posta)