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Işın Karaca taşındı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 09:45:19

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    Işın Karaca, Demet Akbağ’ın Show TV’de yaptığı ‘Çok Aramızda’ adlı şaka programının ilk konuğuydu.

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    Demet Akbağ’ın yönlendirdiği 50 kişilik ekip kendilerini zabıta gibi gösterip dozerle Işın Karaca’nın, İstanbul-Kilyos’taki villasına gitmişti.

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    Işın Karaca zabıta rolündeki kişilerin “Evi 1 saat içinde boşaltın, yıkım emri var” sözleri üzerine şok geçirmişti.

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