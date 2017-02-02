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Ahmet Kural yeni filmi üç güzelle kutladı

02 Şubat 2017 Perşembe, 06:10:06

Ahmet Kural ve Şinasi Yurtsever mekân mekhan gezerek son filmleri ‘Çalgı Çengi İkimiz’ başarısını kutladı

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    Ahmet Kural ve Şinasi Yurtsever, rol aldıkları ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filmiyle iki milyonun üzerinde seyirciyi sinema salonlarına çekmelerinin ardından önceki gece mekân mekhan gezerek filmin başarısını kutladı.

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    İlk olarak Arnavutköy’de bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yiyen ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde Nişantaşı’ndaki bir mekâna geçti.

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    Mekân içerisinde hayranlarının yakın markajı altında kalan Kural, üç güzelle gece boyu birlikte eğlendi.

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