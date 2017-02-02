Gizem Karaca, 'Game of Thrones' seçmelerine katılacak
02 Şubat 2017 Perşembe, 09:33:28 | Güncelleme: 10:03:13
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Güzel oyuncu Gizem Karaca, BeStyle dergisine konuştu.
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OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?
"Türkiye Güzellik Yarışması’nda ikinci olmamın hemen ardından ilk oyunculuk teklifi geldi. İlk dizim “Eve Düşen Yıldırım” için vakit kaybetmeden bir oyuncu koçuyla çalışmaya başladım. Şu an başrol olarak 9’uncu projeme devam ediyorum.
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"GAME OF THRONES SEÇMELERİNE KATILACAĞIM"
New York Film Academy’de katıldığım oyunculuk kurslarında, hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra oyunculukla ilgili planlarım şekillendi: Yurtdışında bir film veya dizide yer almak. Özellikle Amerika’da geçirdiğim çocukluk dönemimde öğrendiğim İngilizcenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Hayalim “Game of Thrones”da oynamak, seçmelerine katılacağım.
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"ÇOCUKKEN ASTRONOT OLMAK İSTİYORDUM"
Aslında çok uzağım; çocukken astronot olmak istiyordum çünkü (gülüyor). Florida’da yaşarken kendimi zorla uzay kampına gönderttim, o zamandan bana kalan tek şey uzay belgesellerine bayılıyor olmam.
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"BENİ EN GÜZEL GİYDİREN KİŞİ ANNEMDİR"
Çok bağımlısı olduğumu söyleyemem. Yani o an ne modaysa aynı şekilde giyinmeliyim diye bir takıntım yok. Beğendiğim belirli markalar var, onları takip ederim. Genellikle “kendime yakışanı giyerim” diyenlerdenim. Aslında bu konuda bir sır verebilirim; beni en güzel giydiren kişi annemdir, hâlâ “Anne ne giysem?” cümlesini kuruyorum.
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"ERKEKLER KISA PAÇA PANTOLONU ABARTTI"
Ben erkek giyiminde de karışık renk ve desenleri çok beğenirim, tabii çok abartı olmadığı sürece. Mesela erkekte kalın örgü kazakları ve salaş üstleri cool bulurum. Kısa paça pantolonların çok abartıldığını düşünüyorum, bence erkekler skinny’ye çok kaçmamalılar.