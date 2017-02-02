Gizem Karaca, 'Game of Thrones' seçmelerine katılacak

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"BENİ EN GÜZEL GİYDİREN KİŞİ ANNEMDİR"



Çok bağımlısı olduğumu söyleyemem. Yani o an ne modaysa aynı şekilde giyinmeliyim diye bir takıntım yok. Beğendiğim belirli markalar var, onları takip ederim. Genellikle “kendime yakışanı giyerim” diyenlerdenim. Aslında bu konuda bir sır verebilirim; beni en güzel giydiren kişi annemdir, hâlâ “Anne ne giysem?” cümlesini kuruyorum.