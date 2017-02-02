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Gizem Karaca, 'Game of Thrones' seçmelerine katılacak

02 Şubat 2017 Perşembe, 09:33:28

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    Güzel oyuncu Gizem Karaca, BeStyle dergisine konuştu.

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    OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?

    "Türkiye Güzellik Yarışması’nda ikinci olmamın hemen ardından ilk oyunculuk teklifi geldi. İlk dizim “Eve Düşen Yıldırım” için vakit kaybetmeden bir oyuncu koçuyla çalışmaya başladım. Şu an başrol olarak 9’uncu projeme devam ediyorum.

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    "GAME OF THRONES SEÇMELERİNE KATILACAĞIM"

    New York Film Academy’de katıldığım oyunculuk kurslarında, hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra oyunculukla ilgili planlarım şekillendi: Yurtdışında bir film veya dizide yer almak. Özellikle Amerika’da geçirdiğim çocukluk dönemimde öğrendiğim İngilizcenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Hayalim “Game of Thrones”da oynamak, seçmelerine katılacağım.

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