Farah Zeynep Abdullah, 'Arif V 216'da

Cem Yılmaz, senaryosunu yazdığı 'Arif V 216' filminin oyuncularını İnstagram hesabından duyurmaya devam ediyor.



Ünlü komedyen, Seda Bakan'dan sonra Farah Zeynep Abdullah'ın da filmde yer alacağını açıkladı.



Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Seda Bakan ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol alacağı filmin müziklerini Ajda Pekkan yapacak.

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