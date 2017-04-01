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Farah Zeynep Abdullah
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Farah Zeynep Abdullah, 'Arif V 216'da

Komedyen Cem Yılmaz, yeni filmi 'Arif V 216'nın kadrosuna bir sürpriz ismi daha dahil etti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:38:30 Güncelleme: 13:39:09

Cem Yılmaz, senaryosunu yazdığı 'Arif V 216' filminin oyuncularını İnstagram hesabından duyurmaya devam ediyor.

Ünlü komedyen, Seda Bakan'dan sonra Farah Zeynep Abdullah'ın da filmde yer alacağını açıkladı.

Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Seda Bakan ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol alacağı filmin müziklerini Ajda Pekkan yapacak.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 09:40
    tutmaz bu filmde türk sinemasi calinti senaryolar sayesinde baslamadan bitti
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