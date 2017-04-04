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Nebahat Çehre'den alzheimer açıklaması

04 Nisan 2017 Salı, 10:14:54

  • 1 Nebahat Çehre'den alzheimer açıklaması
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    Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

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