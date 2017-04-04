04 Nisan 2017 Salı, 10:14:54 | Güncelleme: 17:21:58
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Ünlü oyuncu Nebahat Çehre hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.
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Ünlü oyuncu kendisinde unutkanlık başladığı ve Alzheimer korkusu sardığı yönünde çıkan haberlere bir yazılı açıklamayla cevap verdi:
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Değerli Basın Mensubu Arkadaşlarım;
Bugün internet sitesi ve gazetelerde gerçeği yansıtmayan, imajımı zedelemeye yönelik haberlerle karşılaştım.
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2013 yılında da usta oyuncunun Alzheimer olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış fakat asılsız çıkmıştı. Öncelikle belirtmeliyim ki, haberler gerçeği yansıtmadığı gibi magazin gündemini değiştirmeye yöneliktir.
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Asli değeri olmayan haberleri yapan kişi ve kurumlarla alakalı Avukatım Bilal Küçükşengün gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Şuan hali hazırda okuduğum 6 senaryo mevcut doğru proje ile karşınızda olmayı amaçlıyorum. Sevgi ve Saygılarımla