Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin düğün tarihi belli oldu
04 Nisan 2017 Salı, 12:00:44 | Güncelleme: 12:15:54
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Magazin gündeminin en gözde çifti olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğün tarihi belli oldu.
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Geçtiğimiz ay Almanya'da nişanlanan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in, haziran ayında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.
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'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşklarını birlikte oynadıkları filmle taçlandıran Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti, mart ayının başında ilişkilerini resmiyete taşımış ve güzel oyuncunun Almanya’daki evinde nişanlanmıştı.
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Ünlü oyuncuların evlilik tarihleri de belli oldu. İkilinin haziran ayında dünya evine girecekleri konuşuluyor.