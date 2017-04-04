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Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin düğün tarihi belli oldu

04 Nisan 2017 Salı, 12:00:44

  • 1 Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinin düğün tarihi belli oldu
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    Magazin gündeminin en gözde çifti olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in düğün tarihi belli oldu.

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YORUMLAR 0
  • haberturk_takipcisi 2 saat önce
    mutlu olsunlar, dilerim ki hiç ayrılmasınlar!
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