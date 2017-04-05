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Şahan Gökbakar, Selin Gökbakar
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Selin Gökbakar'dan karşı atak: Öv beni kocacığım!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'a eşi Selin Gökbakar'dan esprili yanıt...

05 Nisan 2017 Çarşamba, 12:00:42 Güncelleme: 12:05:56

İki çocuğunun annesi Selin Gökbakar'a "Öv beni" dediği videolarıyla olay yaratan Şahan Gökbakar'a eşinden karşı atak geldi! Yaklaşık 15 gün önce kızı Ela'yı dünyaya getiren Selin Hanım, önceki gün hünerlerini konuşturdu.

Mutfağa girip ev yemekleri yapan Selin Gökbakar, bu sırada çektiği kareyi de "Nerede kalmıştık? Kocam öv beni" notuyla paylaşıp başarılı komedyene esprili bir gönderme yaptı.

 

MUTFAKTA ŞOV YAPTI

Yemek yapma konusundaki marifetiyle bilinen Selin Gökbakar, yaklaşık 15 gün önce doğum yapmasına rağmen önceki gün de birçok yemek yaptı. 

 

#yatayciftli

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