Asena Atalay, Caner Erkin’in kiraladığı evden çıkarılıyor!

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Parasını alamayan ev sahibi icra takibi başlattı. Kira kontratı üzerine olan Caner Erkin ise 7 günlük itiraz süresi boyunca sessiz kalmayı tercih etti. Bunun üzerine Asena Atalay’a evi boşaltması için ihtarname gönderildi.