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Asena Atalay, Caner Erkin’in kiraladığı evden çıkarılıyor!

05 Nisan 2017 Çarşamba, 13:08:44

  • 1 Asena Atalay, Caner Erkin’in kiraladığı evden çıkarılıyor!
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    Boşandıktan sonra aralarında sular bir türlü durulmayan Asena Atalay ve Caner Erkin cephesinde bir hareketlilik daha!

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