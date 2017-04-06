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06 NİSAN 2017
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Demet Akalın'ın uçakta panik anları

06 Nisan 2017 Perşembe, 09:24:36

Dubai tatili zehir oldu...

  • 1 Demet Akalın'ın uçakta panik anları
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    Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı Dubai tatili kötü bitti. 

  • 2 Demet Akalın'ın uçakta panik anları
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    Ünlü şarkıcı yaşadığı panik anlarını takipçileriyle paylaştı. Akalın Instagram hesabından şunları yazdı:

  • 3 Demet Akalın'ın uçakta panik anları
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    “Tatil demeye dilim varmıyor. Zehirlenip döndük. Uçakta hosteslerin ilgisine, adını bilmediğim bir babaya, gözlerimi açtığımda bizim için çırpınan hanınmefendiye, uçağı İran’a döndürmeyi düşündürecek kadar gözünü karartan babamıza (Okan Kurt) İngiliz doktora, bizi iyileştiren hastaneye teşekkürler. Kıssadan hikaye yurtdışına bu kadar bebek götürülmez. Deniz mahsülü yenmez! İyiyiz ama Hira'm için dualarınızı eksik etmeyin. ”

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YORUMLAR 1
  • Misafir 42 dakika önce
    Allah yardımcınız olsun
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