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“Tatil demeye dilim varmıyor. Zehirlenip döndük. Uçakta hosteslerin ilgisine, adını bilmediğim bir babaya, gözlerimi açtığımda bizim için çırpınan hanınmefendiye, uçağı İran’a döndürmeyi düşündürecek kadar gözünü karartan babamıza (Okan Kurt) İngiliz doktora, bizi iyileştiren hastaneye teşekkürler. Kıssadan hikaye yurtdışına bu kadar bebek götürülmez. Deniz mahsülü yenmez! İyiyiz ama Hira'm için dualarınızı eksik etmeyin. ”