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Cem Yılmaz'ın evindeki esrarengiz kadın

Cem Yılmaz'ın evinden paylaşım yapan genç kadının ünlü komedyenin yeni sevgilisi olduğu iddia edildi

07 Nisan 2017 Cuma, 14:56:49 Güncelleme: 16:54:37

Cem Yılmaz'ın evinden paylaşım yapan genç kadının gizemi merak ediliyor... Kim olduğu bilinmeyen Aslin Andonyan'ın Yılmaz'ın yeni sevgilisi olduğu konuşuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Cem Yılmaz, hızlı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Eski eşi Ahu Yağtu ile oğlu Kemal'den dolayı sık sık bir araya gelen ünlü komedyen, Ebru Şallı ve uzatmalı aşkı Özge Sabuncu'yla da bağını hiç koparmıyor. Cem Yılmaz, son olarak eski sevgilisi işletmeci Lal Dedoğlu ve eski eşi Ahu Yağtu ve oğlu Kemal'le aynı masada görüntülenmiş, bu görüntüyle yine herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Aşk defteri bir hayli kabarık olan Yılmaz'ın zaman zaman sevgili listesine yeni isimleri eklediği de görülüyor. 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre bu isimlerden biri de ünlü komedyenin evinde ağırladığı gizemli güzel… Adının Aslin Andonyan olduğu öğrenilen genç kızın, 2 farklı tarihte Cem Yılmaz'ın Levent'teki evinden “Beşiktaş Levent” yer bildirimiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkatlerden kaçmadı.

Genç kadının, evi müze gibi olan Cem Yılmaz'ın, bir sanat etkinliğinden fotoğrafını da sayfasından paylaştı. Cem Yılmaz'ın fotoğraflarına da beğeni yaptığı genç kızla sevgili olup olmadığı merak konusu oldu.

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