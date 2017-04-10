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Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 04:55:02

  • 1 Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı
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    Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul’un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor. 

  • 2 Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı
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    HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü aktör son olarak Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı

     

  • 3 Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı
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    ÇOCUKLUĞU KÖYDE GEÇTİ

    Kenan İmirzalıoğlu’ndan toprağa yatırım. Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara’daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı. 

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