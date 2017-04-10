FİSKOS
Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı
10 Nisan 2017 Pazartesi, 04:55:02 | Güncelleme: 09:14:05
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Geçmişte yatırım amacıyla İstanbul’un tarihi semtlerinde eski bina satın alıp yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, artık toprağa yatırım yapıyor.
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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre ünlü aktör son olarak Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı
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ÇOCUKLUĞU KÖYDE GEÇTİ
Kenan İmirzalıoğlu’ndan toprağa yatırım. Çocukluğu ailesinin yaşadığı Ankara’daki köyde çiftçilikle geçen İmirzalıoğlu, topraktan kopamadı.
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Yakın zamana kadar amcasının oğluyla birlikte Cihangir ve Tarlabaşı semtlerinden eski binaları alıp yenileyerek satışa çıkaran veya kiralayan oyuncu şu sıralar tarlaya yatırım yapıyor.
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İSTANBUL’A 1 SAAT MESAFEDE
Yakışıklı oyuncu, Tekirdağ’ın İstanbul’a en yakın ilçelerinden Çerkezköy’de 10 dönüm tarla aldı.
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İlçe merkezine yakın konumdaki arsayı kendi üzerine kayıt ettiren oyuncunun burada çiftlik kurmak istediği konuşuluyor.
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İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, çalışmadıkları dönemleri İstanbul yerine Çerkezköy’de yaptıracakları çiftlikte geçirmeyi planlıyor.
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BEYKOZ’DAN EV ARI YORLAR
Evlendikten sonra Emirgan’a taşınan Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin, şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşabilmek için Beykoz’da ev arayışına girdikleri öğrenildi.
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