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Fatih Erkoç'tan sevindirici haber

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:32:17 DHA

  • 1 Fatih Erkoç'tan sevindirici haber
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    Bodrum'da düzenlenen yelken yarışlarının ödül törenine katılan sanatçı Fatih Erkoç, 6 ay boyunca gördüğü lenf kanseri tedavisi sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

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    Geçen yıl Temmuz ayında yakalandığı lenf kanseri nedeniyle 6 ay kemoterapi gören 63 yaşındaki Fatih Erkoç, Bodrum'da ortaya çıktı.

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    Pazar günü düzenlenen yelken yarışmaları ödül törenine katılan ve yelkencilere ödüllerini veren Erkoç'un neşeli hali dikkat çekti.

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