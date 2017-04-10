Fatih Erkoç'tan sevindirici haber

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Yelkencilerle fotoğraf çektiren Erkoç "Tedavi süresince zorlu sıkıntılı bir süreçten geçtim. Bu süreçte moral çok önemli. Eşim de sağ olsun bana her türlü moral desteğini verdi. Bir an olsun yanımdan ayrılmadı. Şu anda tekrar sağlığıma kavuştum. 15 Mayıs'tan itibaren Bodrum'da sahneye çıkıp hayranlarımla birlikte olacağım. Yaz boyunca Bodrum'dayım. Allah'ım bana bugünleri gösterdi, şükürler olsun" dedi.