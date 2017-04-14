FİSKOS
Ünlülerin isimlerin babaları
14 Nisan 2017 Cuma, 09:49:44 | Güncelleme: 10:43:24
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Kıvanç Tatlıtuğ ile babası Erdem Tatlıtuğ
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Ece Erken ile babası Noyan Erken
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Burak Özçivit ile babası Bülent Özçivit
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Berk Oktay ile babası Serdar Oktay
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İdo Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses
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Derya Şensoy ile babası Ferhan Şensoy
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Mustafa Ceceli ile babası Bekir Ceceli
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Burçin Terzioğlu ile babası Yılmaz Terzioğlu
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Bergüzar Korel ile babası Tanju Korel
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Murat Boz ile babası (Solda) Cafer Boz