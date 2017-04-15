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Aleyna Tilki
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Aleyna Tilki'den örnek davranış

Genç popçu Aleyna Tilki işini gücünü bırakıp Ankara'ya koştu

14 Nisan 2017 Cuma, 17:49:18 Güncelleme: 15 Nisan 2017 Cumartesi, 17:50:16

Ankara'da kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Duru Apraş için ünlüler devreye girdi. Pek çok ünlü, sosyal medyadan Duru'ya destek verirken, Aleyna Tilki işini gücünü bırakıp Ankara'ya koştu.

Aleyna Tilki de sosyal yardımlaşma derneği 'Mutluluğun Adresi' vasıtasıyla, Ankara'da kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Duru Apraş'ı hastanede ziyaret etti,  minik hayranıyla birlikte 'Cevapsız Çınlama' şarkısını söyledi.

Genç şarkıcının bu davranışı Duru Apraş ve ailesini sevince boğdu. 11 yaşındaki Duru ile düet yapan Aleyna, "İnanıyorum ki Duru iyileşecek ve bir gün dünyaca ünlü bir sanatçı olacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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