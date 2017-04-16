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Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!

16 Nisan 2017 Pazar, 05:39:31 HABERTURK.COM

İstanbul’un kalabalığından, trafikten ve yoğun çalışma temposundan sıkılan ünlü isimler, soluğu doğada alıyor. Son yıllarda İstanbul’dan ayrılıp çiftlik hayatını tercih eden yıldız isimler arasında Candan Erçetin, Kıraç, İbrahim Çelikkol, Kenan İmirzalıoğlu, Hayko Cepkin, Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor

  • 1 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
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    Ünlüler dünyasının tanınmış isimleri kendini doğaya verdi! İstanbul’un kalabalığından bunalan, trafikte kaybettiği saatlere yanan, hava kirliliği ve yoğun çalışma temposundan uzaklaşmak isteyen yıldız isimler artık çiftlik hayatını tercih ediyor. Gazete Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre Candan Erçetin, Kıraç, İbrahim Çelikkol ve Kenan İmirzalıoğlu gibi isimler İstanbul’a yakın yerlerde kendilerine doğayla iç içe bir yaşam kurarken, Hayko Cepkin, Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan ise aradıkları huzuru Ege kıyılarında buldu.

  • 2 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
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    Kıraç birçok insanın hayalini gerçeği dönüştürenlerden. Eşi ve kendisini ‘doğa âşığı’ olarak adlandıran ünlü şarkıcı, “Bizler doğanın parçası olmak zorundayız. Ancak doğayla beraber uygarlığa gidebiliriz. 

  • 3 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
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    Doğaya zarar verirsek kendi topuğumuza sıkmış oluruz. Çiftliğe geldiğimde yeniden doğmuş gibi oluyorum, nefes alıyorum” diyor. 2012’de Beykoz, Ali Bahadır Köyü’nde 13 dönümlük çiftlik alan ünlü müzisyen, SİT alanı olan bölgede inşaat yapılamadığından karavanda yaşıyor. 

  • 4 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
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    16 tavuk, 17 inek, 5 hindi, 8 tane ördeği olan, doğal ürün yetiştiren Kıraç, eşi Ayşe Şule Kıraç, oğlu Manas ve kızı Elif Iraz’la doğal hayatın keyfini sürüyor.

  • 5 Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!
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    Köyceğiz’e hem plato kurmaya hem de yaşamaya gittiğini söyleyen Yılmaz Erdoğan, İstanbul’dan ayrılma kararını “Trafik başlı başına bir sebep değil mi? Köyceğiz’e gittiğimden beri otomobil kullanmayı yeniden keşfettim. 

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