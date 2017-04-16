Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!

16 Nisan 2017 Pazar, 05:39:31 | Güncelleme: 05:53:25
HABERTURK.COM
İstanbul’un kalabalığından, trafikten ve yoğun çalışma temposundan sıkılan ünlü isimler, soluğu doğada alıyor. Son yıllarda İstanbul’dan ayrılıp çiftlik hayatını tercih eden yıldız isimler arasında Candan Erçetin, Kıraç, İbrahim Çelikkol, Kenan İmirzalıoğlu, Hayko Cepkin, Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor
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Ünlüler dünyasının tanınmış isimleri kendini doğaya verdi! İstanbul’un kalabalığından bunalan, trafikte kaybettiği saatlere yanan, hava kirliliği ve yoğun çalışma temposundan uzaklaşmak isteyen yıldız isimler artık çiftlik hayatını tercih ediyor. Gazete Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre Candan Erçetin, Kıraç, İbrahim Çelikkol ve Kenan İmirzalıoğlu gibi isimler İstanbul’a yakın yerlerde kendilerine doğayla iç içe bir yaşam kurarken, Hayko Cepkin, Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan ise aradıkları huzuru Ege kıyılarında buldu.
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Kıraç birçok insanın hayalini gerçeği dönüştürenlerden. Eşi ve kendisini ‘doğa âşığı’ olarak adlandıran ünlü şarkıcı, “Bizler doğanın parçası olmak zorundayız. Ancak doğayla beraber uygarlığa gidebiliriz.
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Doğaya zarar verirsek kendi topuğumuza sıkmış oluruz. Çiftliğe geldiğimde yeniden doğmuş gibi oluyorum, nefes alıyorum” diyor. 2012’de Beykoz, Ali Bahadır Köyü’nde 13 dönümlük çiftlik alan ünlü müzisyen, SİT alanı olan bölgede inşaat yapılamadığından karavanda yaşıyor.
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16 tavuk, 17 inek, 5 hindi, 8 tane ördeği olan, doğal ürün yetiştiren Kıraç, eşi Ayşe Şule Kıraç, oğlu Manas ve kızı Elif Iraz’la doğal hayatın keyfini sürüyor.
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Köyceğiz’e hem plato kurmaya hem de yaşamaya gittiğini söyleyen Yılmaz Erdoğan, İstanbul’dan ayrılma kararını “Trafik başlı başına bir sebep değil mi? Köyceğiz’e gittiğimden beri otomobil kullanmayı yeniden keşfettim.
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Meğer dünyanın en zevkli şeyiymiş” sözleriyle açıklıyor. Erdoğan 2014 yılında yerleştiği Muğla, Köyceğiz’de hem doğal hayatın tadını çıkarıyor, hem de projelerini gerçekleştiriyor. 2014’ten beri yaşadığı çiftliğini film platosu haline getiren Erdoğan, ‘Ekşi Elmalar’ ve ‘Tatlım Tatlım’ filmlerini burada çekti.
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İleride çiftliğinde oyunculuk okulu açacağını söyleyen ünlü yönetmenin çocukları ve eşi Belçim Bilgin de tatillerini burada geçiriyor.
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Vegan olan ve hayvansal ürün kullanmayan Erdoğan, kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketiyor.
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Candan Erçetin yıllardır hayalini kurduğu çiftlik projesi için ilk adımı 2006’da attı.
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin bir köyünde 3 dönüm arazi satın alan ünlü sanatçı, müzik çalışmalarından arta kalan zamanını arazisinin ağaçlandırılması ve yaşanacak mekânların inşasıyla geçirdi.
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Her fırsatta ailesinin de yaşadığı Lüleburgaz’daki çiftliğine giden Erçetin, burada sayıları 15’i aşan köpeklerinin yanı sıra kedi, tavuk, kuzu, tavuskuşu ve eşek besliyor.
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Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin’in paraşüt tutkusu hayatını değiştirdi.
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7 yıl önce İzmir, Selçuk’ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü müzisyen, 4 yıl önce Şirince’ye yerleşme kararı aldı.
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Cepkin, Varil Camping adında bir konaklama tesis açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturdu.
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9 dönümlük alanda kurulu çiftlikte kediden köpeğe, tavuktan ördeğe kadar birçok hayvan besleyen ünlü rock’çının eşeği Midas ise kampın eğlencesi haline geldi.
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Oyuncu Özgü Namal, anne olduktan sonra soluğu Muğla, Köyceğiz’de aldı.
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2015 yılında, 400 bin TL ödeyerek 10 dönüm arazi satın alan ve buraya bir çiftlik evi yaptıran Namal, geçtiğimiz yıl tamamen Köyceğiz’e taşındı.
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İkinci çocuğu Elem Su’yu burada doğuran oyuncu, şu sıralar sevgilisi Serdar Oral, oğulları Nefes ve kızları Elem Su ile doğayla iç içe bir hayat sürüyor.
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Ekstrem sporlara ilgisiyle tanınan İbrahim Çelikkol, doğadan kopamayanlardan.
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Kendisini ‘doğa adamı’ olarak adlandıran ünlü oyuncu, “Saçmalamamak için şehirden uzakta bir çiftlikte yaşıyorum! Kendimi doğanın içine atıyorum, yolumu doğada buluyorum.
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Çünkü şehir bana kaotik geliyor. Kendi dünyamda, doğamda, ormanımda olmayı tercih ediyorum” diyor.
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Çelikkol, beş yıl önce taşındığı Ömerli’deki çiftliğinde Kangal köpekleri, tavukları, kazları ve iki mandasıyla yaşıyor. Her gün ormanda koşu yapan yakı- şıklı oyuncu, sabahları manda sütü içiyor.