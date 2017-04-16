Hayko Cepkin İstanbul'dan kaçtı!

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Ünlüler dünyasının tanınmış isimleri kendini doğaya verdi! İstanbul’un kalabalığından bunalan, trafikte kaybettiği saatlere yanan, hava kirliliği ve yoğun çalışma temposundan uzaklaşmak isteyen yıldız isimler artık çiftlik hayatını tercih ediyor. Gazete Habertürk'ten Neziha Kartal'ın haberine göre Candan Erçetin, Kıraç, İbrahim Çelikkol ve Kenan İmirzalıoğlu gibi isimler İstanbul’a yakın yerlerde kendilerine doğayla iç içe bir yaşam kurarken, Hayko Cepkin, Özgü Namal ve Yılmaz Erdoğan ise aradıkları huzuru Ege kıyılarında buldu.