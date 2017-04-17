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Nur Bozar hacklendi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 09:16:25

  • 1 Nur Bozar hacklendi
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    Bir dönem izlenme rekorları kıran 'Bu Tarz Benim'in yarışmacılarından olan Nur Bozar, geçtiğimiz günlerde 350 bin kişinin takip ettiği sosyal medya hesabına fotoğraf yüklemek istedi. Ama sayfasına giremedi.

  • 2 Nur Bozar hacklendi
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    Hesap ayarlarına da ulaşamayan Bozar, hesabının çalındığını fark edince şoke oldu.

  • 3 Nur Bozar hacklendi
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    Günaydın'ın haberine göre, başka bir kullanıcı üzerinden hesabını kontrol eden Bozar, sayfası üzerinden dolandırıcılık yapıldığını fark etti.

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    Hesabını çalan kişilerin reklam yayınlamak için para talep ettiğini ve banka hesap numarasını paylaştığını gören Nur Bozar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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