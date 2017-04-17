Sanatçı İbrahim Erkal 12 Nisan günü Maltepe'de bir restoranda arkadaşları ile oturup alkol aldı, sonrasında kendisini evine kadar vale getirdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Oturduğu sitenin otoparkında baygın halde bulunan ve beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılan Erkal ameliyat edildi.



Hayati tehlikesi devam eden Erkal'ın olayına ilişkin restoranın valesi Harun Adalı'nın poliste bilgi sahibi sıfatı ile ifadesi alındı. Gece saatlerinde Erkal'ın balıkçıya geldiğini söyleyen Adalı, "Aracının anahtarını bana verdi. Gece 00.30'de çıktı. Kendisini evine bırakmamı söyledi. Aracı otoparka park ettikten sonra anahtarı kendisine teslim ettim. Onu evinin kapısına kadar götürmeyi teklif ettim, ancak kabul etmedi. Bana gidebileceğimi söyledi" dedi.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



Olay günü Erkal hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri savcılığa bilgi verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayı şüpheli bularak "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma başlattı.



Şüphelisi bulunmayan soruşturmada savcılık Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameralara görüntülerini emniyetten istedi.



İBRAHİM ERKAL'IN SON SAĞLIK DURUMU



Duymayan Kalmasın programına katılan kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını açıkladı.



Abdullah Erkal şunları söyledi:



Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor. Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.

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