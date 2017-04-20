Sezer İnanoğlu'ndan kötü haber

Sezer İnanoğlu, gıda zehirlenmesinden dolayı Üsküdar'daki bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. İnanoğlu’nun durumu ciddiyetini koruyor.

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Sezer İnanoğlu, 1964 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculukla çocuk yaşlarda tanışan İnanoğlu, Türk Sinemasında 'Sezercik' ismiyle tanındı. Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' karakteriyle birçok fimlerde rol aldı. İnanoğlu, büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.



Ünlü oyuncu 2007 tarihinde polislerle silahlı çatışmaya girmiş, kısa bir süre sonra Şile'de jandarma ekiplerince yakalanmıştı. İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde 6 ay yattıktan sonra serbest kaldı ve yargılanmasına tutuksuz devam edildi.

İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiş bu evliliklerinden bir kız çocukları olmuştur. Çift 27 Eylül 2013 tarihinde boşanmıştır.