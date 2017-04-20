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20 NİSAN 2017
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Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar
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Zehra Çilingiroğlu hakkında çıkan haberlere Hülya Avşar cevap verdi

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra hakkında çıkan 'okulu bıraktı' haberlerinin üzerine annesi Hülya Avşar bir açıklama yaptı

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:46:44 Güncelleme: 15:47:59

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra (19) geçen yıl Londra'daki 'University of Westminister'a iş yönetimi ve pazarlama okumaya gitmişti.

Bulduğu her fırsatta Türkiye'ye gelen Zehra'nın dün Londra'ya alışamadığı ve İstanbul'u özlediği haberleri çıktı.

Londra'nın hava şartlarının genelde kapalı olmasına da alışamayan Zehra Çilingiroğlu, yakın arkadaşlarına, "Yağmurdan bıktım, Londra'ya dönmek istemiyorum" dediği iddia edildi.

TATİL BİTİNCE GİDECEK

Bütün bu alışamama sözlerinin üzerine bir de erkek arkadaşıyla yaşadığ aşk nedeni ile kızının 'okulu bırakabilir mi?' telaşı saran ve okul bırakma haberleri üzerine Hülya Avşar "Zehra şu anda Paskalya tatilinde, o yüzden Türkiye'de. Okulu bırakmış değil, devam edecek.'' açıklamasında bulundu. (Posta)

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