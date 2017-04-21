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Bülent Kayabaş
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Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlanıyor

72 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Bülent Kayabaş için İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 10:35:33 Güncelleme: 11:06:47 DHA

Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.


Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Süha Uygur gibi isimler törene katılanlar arasında.


"HEPİMİZİN KALBİNDE ÇOK DERİN SEVGİ BIRAKARAK GÖÇTÜ GİTTİ"

Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti. Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

Süha Uygur



TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören saat 10.30'da başladı. Teşvikiye Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından Bülent Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bülent Kayabaş, bir süredir kanser ve akciğer yetmezliğiyle savaşıyordu

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 18 Haziran 1945 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Birçok tiyatro ve sinema filminde yer alan Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profestonel oldu. Çılgınlar Kulübü, Buzlar Çözülmeden, Sağlık Olsun ve Tak Tak Takıntı gibi bazı tiyatro oyunlarında oynadı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Bülent Kayabaş'ın rol aldığı filmler sırasıyla şu şekilde:

    Bir Baba Hindu - 2016     Görgüsüzler - 1982
    İnşaat 2 - 2014     Yapışık Kardeşler - 1981
    Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013     Bay Alkolü Takdimimdir - 1981
    Kasaba - 2009     Şabancık - 1981
    Vesaire Vesaire - 2008     Şaşkın Milyoner - 1980
    Limon Ağacı - 2008     Devlet Kuşu - 1980
    Hemşire Meri - 2008     Zübük - 1980
    Yalan Dünya - 2007     Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım - 1980
    Hicran Sokağı - 2007     Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979
    Çinliler Geliyor - 2006     N'Olacak Şimdi - 1979
    Yalancı Yarim - 2006     Sev Beni - 1979
    Canın Sağolsun - 2005     Skandal - 1979
    Saklambaç - 2005     Biz Böyle Severiz - 1979
    Teberik Şanssız - 2005     Dokunma Yanarsın - 1979
    Pardon - 2005     Doyumsuzlar - 1979
    Tatil Aşkları - 2004     Vur Vur Kaç Kaç - 1979
    Mürüvvetsiz Mürüvvet - 2004     Koca Aranıyor - 1979
    Halk Düşmanı - 2004     Aşk Bebeği - 1979
    Balans ve Manevra - 2004     Yedi Kocalı - 1979
    Sultan Makamı - 2003     Sevimli Aşık - 1979
    Hababam Sınıfı: Merhaba - 2003     Yatak Hikâyemiz - 1979
    Kırık Ayna - 2003     Bir Öpücük Ver Bana - 1979
    Tek Celse - 2001     Kara Leke - 1979
    Deli Yürek-Boomerang Cehennemi - 2001     Rezalet - 1979
    Koltuk Sevdası - 2001     Sevginin Bedeli - 1979
    Yaralı Kurt - 2000     Pusu - 1979
    Tersine Dünya - 2000     Üşütük - 1978
    Filler ve Çimen - 2000     Ne Olacak Şimdi - 1978
    Fasulye - 2000     Sormagir Sokağı - 1978
    Sen Allahın Bir Lutfusun - 1999     Şeytan Köşeyi Döndü - 1978
    Aile Bağları - 1999     Zor Oyunu Bozar - 1978
    Kadınlar Kulübü - 1999     Yengen - 1978
    Salacak Öyküleri - 1998     Yalnız Kalp - 1978
    Unutabilsem - 1998     Sımsıcak - 1978
    Hollywood Kaçakları - 1996     Kabadayı Böyle Sever - 1978
    Sevda Kondu - 1996     Uçurum - 1978
    Süper Yıldız - 1995     Korkak Kahraman - 1978
    Ayrı Dünyalar - 1995     Aşkın Sıcaklığı - 1978
    Ayrı Dünyalar (2) - 1995     Sıra Sana Gelecek - 1978
    Çiçek Taksi - 1995     Hırçın Kız - 1977
    İz - 1994     İki Aşk Arasında - 1977
    Çapkın Baba - 1990     Yeşilçam Sokağı - 1977
    Abuk Sabuk Bir Film - 1990     Hızlı Giden Yorulur - 1977
    Şen Sulukule - 1990     Ne Zaman Geleceksin - 1977
    Talih Kuşu - 1989     Sen Ve Ben - 1977
    Arkadaşım Şeytan - 1988     Hayret 17 - 1975
    Küçüksün Yavrum - 1988     Çapkın Kızlar - 1975
    Gemileri Yakmak - 1988     Sevimli Frankenstein - 1975
    Keklik Ali - 1988     Minik Cadı - 1975
    Sevimli Hırsız - 1988     Teşekkür Ederim Büyükanne - 1975
    Zamansızlar - 1987     Şaşkın Damat - 1975
    İşte Kadın - 1987     Acele Koca Aranıyor - 1975
    Son Yüzelli Metre - 1987     Askerin Dönüşü - 1974
    Son Urfalı - 1986     Çirkin Dünya - 1974
    Tokatçılar - 1986     Erkekler Ağlamaz - 1974
    Ava Giden Avlanır - 1986     Ayrı Dünyalar - 1974
    Sana Öyle Hasretim Ki - 1985     Bırakın Yaşayalım - 1974
    Köfteci Holding - 1985     Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - 1974
    Para Babası - 1985     Kara Murat Ölüm Emri - 1974
    Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985     Yüz Liraya Evlenilmez - 1974
    Bir Akşam Üstü - 1985     Karateciler İstanbul'da - 1974
    Assolist - 1985     Yumurcak / Veda - 1974
    Sensizliğe Alışacağım - 1985     Yaz Bekarı - 1974
    Gazino Bülbülü - 1985     Kısmet - 1974
    Fidan - 1984     Sığıntı - 1974
    Berduşlar Sosyetede - 1984     Gazi Kadın / Nene Hatun - 1973
    Kader - 1984     Umut Dünyası - 1973
    Sevginin Bedeli - 1984     Güllü Geliyor Güllü - 1973
    Karımı Gördünüz mü? - 1984     Karateci Kız - 1973
    Sevdalandım - 1984     Mevlana - 1973
    Aptal Kahraman - 1983     Acı Hayat - 1973
    Futboliye - 1983     Soyguncular - 1973
    Yıkılan Gurur - 1983     Utanç - 1972
    Faize Hücum - 1982     Gönül Oyunu (2) - 1972
    Nikah Masası - 1982     Asi Gençler - 1972
    Arkadaşım - 1982     Kara Leke - 1970
    Berduşlar - 1982  
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