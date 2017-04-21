Bülent Kayabaş için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenleniyor. Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu saat 09.50 sıralarında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ne getirildi. Törene başta Kayabaş'ın ailesi olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.
Rutkay Aziz, Orhan Aydın, Süha Uygur gibi isimler törene katılanlar arasında.
"HEPİMİZİN KALBİNDE ÇOK DERİN SEVGİ BIRAKARAK GÖÇTÜ GİTTİ"
Bülent Kayabaş'ın Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir isim olduğunu dile getiren Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, "Benim çok değerli bir abimdi. Uzun zamandan beri hastalıkla boğuşuyordu. Çok üzgünüm. Hepimizin kalbinde çok derin sevgi bırakarak göçtü gitti. Sevenlerine, Türk tiyatrosuna ve sinemasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu.
Süha Uygur
TEŞVİKİYE CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki tören saat 10.30'da başladı. Teşvikiye Camii'nde cuma namazına müteakip kılınacak namazın ardından Bülent Kayabaş, Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bülent Kayabaş, bir süredir kanser ve akciğer yetmezliğiyle savaşıyordu
BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?
Bülent Kayabaş, 18 Haziran 1945 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Birçok tiyatro ve sinema filminde yer alan Kayabaş, 1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda profestonel oldu. Çılgınlar Kulübü, Buzlar Çözülmeden, Sağlık Olsun ve Tak Tak Takıntı gibi bazı tiyatro oyunlarında oynadı.
Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Bülent Kayabaş'ın rol aldığı filmler sırasıyla şu şekilde:
|Bir Baba Hindu - 2016
|Görgüsüzler - 1982
|İnşaat 2 - 2014
|Yapışık Kardeşler - 1981
|Fırıldak Ailesi (Sabri) Seslendirme-2013
|Bay Alkolü Takdimimdir - 1981
|Kasaba - 2009
|Şabancık - 1981
|Vesaire Vesaire - 2008
|Şaşkın Milyoner - 1980
|Limon Ağacı - 2008
|Devlet Kuşu - 1980
|Hemşire Meri - 2008
|Zübük - 1980
|Yalan Dünya - 2007
|Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım - 1980
|Hicran Sokağı - 2007
|Bereketli Topraklar Üzerinde - 1979
|Çinliler Geliyor - 2006
|N'Olacak Şimdi - 1979
|Yalancı Yarim - 2006
|Sev Beni - 1979
|Canın Sağolsun - 2005
|Skandal - 1979
|Saklambaç - 2005
|Biz Böyle Severiz - 1979
|Teberik Şanssız - 2005
|Dokunma Yanarsın - 1979
|Pardon - 2005
|Doyumsuzlar - 1979
|Tatil Aşkları - 2004
|Vur Vur Kaç Kaç - 1979
|Mürüvvetsiz Mürüvvet - 2004
|Koca Aranıyor - 1979
|Halk Düşmanı - 2004
|Aşk Bebeği - 1979
|Balans ve Manevra - 2004
|Yedi Kocalı - 1979
|Sultan Makamı - 2003
|Sevimli Aşık - 1979
|Hababam Sınıfı: Merhaba - 2003
|Yatak Hikâyemiz - 1979
|Kırık Ayna - 2003
|Bir Öpücük Ver Bana - 1979
|Tek Celse - 2001
|Kara Leke - 1979
|Deli Yürek-Boomerang Cehennemi - 2001
|Rezalet - 1979
|Koltuk Sevdası - 2001
|Sevginin Bedeli - 1979
|Yaralı Kurt - 2000
|Pusu - 1979
|Tersine Dünya - 2000
|Üşütük - 1978
|Filler ve Çimen - 2000
|Ne Olacak Şimdi - 1978
|Fasulye - 2000
|Sormagir Sokağı - 1978
|Sen Allahın Bir Lutfusun - 1999
|Şeytan Köşeyi Döndü - 1978
|Aile Bağları - 1999
|Zor Oyunu Bozar - 1978
|Kadınlar Kulübü - 1999
|Yengen - 1978
|Salacak Öyküleri - 1998
|Yalnız Kalp - 1978
|Unutabilsem - 1998
|Sımsıcak - 1978
|Hollywood Kaçakları - 1996
|Kabadayı Böyle Sever - 1978
|Sevda Kondu - 1996
|Uçurum - 1978
|Süper Yıldız - 1995
|Korkak Kahraman - 1978
|Ayrı Dünyalar - 1995
|Aşkın Sıcaklığı - 1978
|Ayrı Dünyalar (2) - 1995
|Sıra Sana Gelecek - 1978
|Çiçek Taksi - 1995
|Hırçın Kız - 1977
|İz - 1994
|İki Aşk Arasında - 1977
|Çapkın Baba - 1990
|Yeşilçam Sokağı - 1977
|Abuk Sabuk Bir Film - 1990
|Hızlı Giden Yorulur - 1977
|Şen Sulukule - 1990
|Ne Zaman Geleceksin - 1977
|Talih Kuşu - 1989
|Sen Ve Ben - 1977
|Arkadaşım Şeytan - 1988
|Hayret 17 - 1975
|Küçüksün Yavrum - 1988
|Çapkın Kızlar - 1975
|Gemileri Yakmak - 1988
|Sevimli Frankenstein - 1975
|Keklik Ali - 1988
|Minik Cadı - 1975
|Sevimli Hırsız - 1988
|Teşekkür Ederim Büyükanne - 1975
|Zamansızlar - 1987
|Şaşkın Damat - 1975
|İşte Kadın - 1987
|Acele Koca Aranıyor - 1975
|Son Yüzelli Metre - 1987
|Askerin Dönüşü - 1974
|Son Urfalı - 1986
|Çirkin Dünya - 1974
|Tokatçılar - 1986
|Erkekler Ağlamaz - 1974
|Ava Giden Avlanır - 1986
|Ayrı Dünyalar - 1974
|Sana Öyle Hasretim Ki - 1985
|Bırakın Yaşayalım - 1974
|Köfteci Holding - 1985
|Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz - 1974
|Para Babası - 1985
|Kara Murat Ölüm Emri - 1974
|Kızlar Sınıfı Yarışıyor - 1985
|Yüz Liraya Evlenilmez - 1974
|Bir Akşam Üstü - 1985
|Karateciler İstanbul'da - 1974
|Assolist - 1985
|Yumurcak / Veda - 1974
|Sensizliğe Alışacağım - 1985
|Yaz Bekarı - 1974
|Gazino Bülbülü - 1985
|Kısmet - 1974
|Fidan - 1984
|Sığıntı - 1974
|Berduşlar Sosyetede - 1984
|Gazi Kadın / Nene Hatun - 1973
|Kader - 1984
|Umut Dünyası - 1973
|Sevginin Bedeli - 1984
|Güllü Geliyor Güllü - 1973
|Karımı Gördünüz mü? - 1984
|Karateci Kız - 1973
|Sevdalandım - 1984
|Mevlana - 1973
|Aptal Kahraman - 1983
|Acı Hayat - 1973
|Futboliye - 1983
|Soyguncular - 1973
|Yıkılan Gurur - 1983
|Utanç - 1972
|Faize Hücum - 1982
|Gönül Oyunu (2) - 1972
|Nikah Masası - 1982
|Asi Gençler - 1972
|Arkadaşım - 1982
|Kara Leke - 1970
|Berduşlar - 1982