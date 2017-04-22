Her Şey Çok Güzel Olacak mı?

Cem Yılmaz, kariyerinin ilk filmi ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ın 20. yılı şerefine özel bir film çekeceğini duyurmuştu. HT Magazin'in haberine göre Ünlü komedyenin bu projesinden filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Ömer Vargı’nın haberi olmadığı ortaya çıktı.

‘PROJEYİ BANA BAŞKALARI SÖYLEDİ’

Ünlü yönetmen, Yılmaz’ın dijital platformda yayınlamayı planladığı film projesiyle ilgili bilgisi olmadığını açıkladı. Vargı, “Cem’in projesini bana başkaları söyledi. Nasıl bir iş yapacağını bilmiyorum. Gördüğümde söyler herhalde” dedi.