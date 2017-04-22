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Cem Yılmaz Ömer Vargı
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Her Şey Çok Güzel Olacak mı?

Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson’un rol aldığı ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ın senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Ömer Vargı, ünlü komedyenin devam filmi projesinden haberi olmadığını açıkladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 04:41:01 Güncelleme: 04:43:58 HABERTURK.COM

Cem Yılmaz, kariyerinin ilk filmi ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ın 20. yılı şerefine özel bir film çekeceğini duyurmuştu. HT Magazin'in haberine göre Ünlü komedyenin bu projesinden filmin senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Ömer Vargı’nın haberi olmadığı ortaya çıktı.

‘PROJEYİ BANA BAŞKALARI SÖYLEDİ’

Ünlü yönetmen, Yılmaz’ın dijital platformda yayınlamayı planladığı film projesiyle ilgili bilgisi olmadığını açıkladı. Vargı, “Cem’in projesini bana başkaları söyledi. Nasıl bir iş yapacağını bilmiyorum. Gördüğümde söyler herhalde” dedi.

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