Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi

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Kızı Melda Tuna ile hastaneden ayrılan işletmeci, Minik Serçe’nin teklifini, “Sezen benim her şeyim. ‘Evi Şamdan yap’ dedi ama yapar mıyım hiç? Benim evim de ufak bir Şamdan sayılır” diyerek reddetti.