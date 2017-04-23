Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi

Kapısını kapatan eğlence hayatının sembol mekânlarından Etiler Şamdan’ın sahibi Mehmet Tuna, Sezen Aksu’nun, “Mekânı benim yalımda açın, para istemem” teklifini kibarca geri çevirdi.
HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, hastanede tedavi gören ünlü işletmeci, önceki gün taburcu oldu.
Kızı Melda Tuna ile hastaneden ayrılan işletmeci, Minik Serçe’nin teklifini, “Sezen benim her şeyim. ‘Evi Şamdan yap’ dedi ama yapar mıyım hiç? Benim evim de ufak bir Şamdan sayılır” diyerek reddetti.