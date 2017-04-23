FİSKOS
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
FİSKOS

Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi

23 Nisan 2017 Pazar, 09:56:36

  • 1 Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi
    1 | 8

    Kapısını kapatan eğlence hayatının sembol mekânlarından Etiler Şamdan’ın sahibi Mehmet Tuna, Sezen Aksu’nun, “Mekânı benim yalımda açın, para istemem” teklifini kibarca geri çevirdi.

  • 2 Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi
    2 | 8

    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, hastanede tedavi gören ünlü işletmeci, önceki gün taburcu oldu.

  • 3 Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi
    3 | 8

    Kızı Melda Tuna ile hastaneden ayrılan işletmeci, Minik Serçe’nin teklifini, “Sezen benim her şeyim. ‘Evi Şamdan yap’ dedi ama yapar mıyım hiç? Benim evim de ufak bir Şamdan sayılır” diyerek reddetti.

  • 4 Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi
    4 | 8
  • 5 Mehmet Tuna, Sezen Aksu'nun teklifini geri çevirdi
    5 | 8

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300