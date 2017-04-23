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Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları

23 Nisan 2017 Pazar, 12:47:34

  • 1 Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları
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    ECE SÜKAN

    Happy National Sovereignty and Children's Day for all the children in the world. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami Kutlu olsun  #ATATURK #23nisan #mustafakemalataturk 

  • 2 Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları
    2 | 21

    BURCU BİRİCİK

    23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun sonsuz olsun

  • 3 Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları
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    BÜLENT EMRAH PARLAK

    Bugün 23 Nisan neşe doluyor Lisa. Canım kızım ilk çocuk bayramın kutlu olsun. Bütün çocukların bu güzel bayramını kutlarım.

  • 4 Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları
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    GONCA VUSLATERİ

    BazI ilkler unutulmuyor..ben de bizim Hasanımıza iyilik ettim..Yarin ki 23 Nisan'ı bu fotografa armagan ettim..23Nisan'ı da bu fotograf gelecege hediye edecek.. tarihler aktara aktara antlasir ne de olsa:)

  • 5 Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları
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    CEYDA DÜVENCİ

    23 Nisan hep kutlu olsun çünkü onların gözünden dünya çooook eğlenceli  #apple #çocukgözüyle

     

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