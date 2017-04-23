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ALİNA BOZ

En güzel , umut dolu gün bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." -Mustafa Kemal Atatürk