Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımları
23 Nisan 2017 Pazar, 12:47:34 | Güncelleme: 13:35:52
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ECE SÜKAN
Happy National Sovereignty and Children's Day for all the children in the world. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami Kutlu olsun #ATATURK #23nisan #mustafakemalataturk
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BURCU BİRİCİK
23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun sonsuz olsun
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BÜLENT EMRAH PARLAK
Bugün 23 Nisan neşe doluyor Lisa. Canım kızım ilk çocuk bayramın kutlu olsun. Bütün çocukların bu güzel bayramını kutlarım.
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GONCA VUSLATERİ
BazI ilkler unutulmuyor..ben de bizim Hasanımıza iyilik ettim..Yarin ki 23 Nisan'ı bu fotografa armagan ettim..23Nisan'ı da bu fotograf gelecege hediye edecek.. tarihler aktara aktara antlasir ne de olsa:)
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CEYDA DÜVENCİ
23 Nisan hep kutlu olsun çünkü onların gözünden dünya çooook eğlenceli #apple #çocukgözüyle
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SERENAY SARIKAYA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun...!! "Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir." -Mustafa Kemal Atatürk
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PETEK DİNÇÖZ KODALOĞLU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
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VATAN ŞAŞMAZ
Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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HÜLYA AVŞAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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MUSTAFA CECELİ
"Bugün bayram erken kalkın çocuklar" der Barış Manço.. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.. Bu günü tüm dünya çocuklarına armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyoruz.. Aynı zamanda 15 Temmuz'da üstüne bombalar yağan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de kuruluş yıldönümü.. Sonsuza dek bayrağımızın dalgalanacak, meclisimiz ayakta olacak..
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EMİNA SANDAL
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CAN BONOMO
23 Nisan kutlu olsun!! :)
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EMRAH
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN...
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CEM DAVRAN
Hanımefendi oğlunuz çok hareketli, yaramaz, yerinde durmuyor ama derslerinde başarılı.#23nisan #tbt Takdirname, iftihar gibilerinden.
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FETTAH CAN
#23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun...
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MEHMET ALİ ERBİL
Kutlu olsun
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ŞEBNEM BOZOKLU
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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EMRE AYDIN
Sevgi, saygı ve özlemle...23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
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ZİYNET SALİ
Geleceğimizin ışığı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! İçinizdeki çocuğun hiç büyümemesi dileğiyle #23nisanulusalegemenlikveçocukbayram
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ALİNA BOZ
En güzel , umut dolu gün bugün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." -Mustafa Kemal Atatürk
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MURAT BOZ
Atamızın armağanı #23nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.