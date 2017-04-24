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İbrahim Erkal
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İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda olan Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:44:41 Güncelleme: 17:48:09

İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Usta sanatçı daha sonra Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Ünlü sanatçının resmi Facebook hesabından, "Sanatçımız İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda şu an itibariyle değişiklik yoktur. Dualarınızı bekliyoruz" denildi.

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