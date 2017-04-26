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İbrahim Çelikkol'un nişanlısıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:48:57

  • 1 İbrahim Çelikkol'un nişanlısıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu
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    İbrahim Çelikkol, nişanlısı Mihre Mutlu ile çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.Bazı takipçileri Çelikkol'un nişanlısını Fahriye Evcen'e benzetti, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

  • 2 İbrahim Çelikkol'un nişanlısıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu
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    İşte ünlü oyuncunun fotoğrafına gelen o yorulardan bazıları: -Aaa Fahriye mi o?

    - Burak nerede?

    - Tıpkısının aynısı

    - Kız yandan Fahriye Evcen, önden Nehir Erdoğan.

  • 3 İbrahim Çelikkol'un nişanlısıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu
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    İbrahim Çelikkol iki hafta önce Samsun’a giderek mimar sevgilisi Mihre Mutlu’yu ailesinden istemişti.

  • 4 İbrahim Çelikkol'un nişanlısıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu
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    Çelikkol, ‘Evet’ yanıtını aldıktan sonra Instagram'dan mutluluk fotoğrafını paylaşmıştı.

  • 5 İbrahim Çelikkol'un nişanlısıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu
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