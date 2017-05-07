Hande Yener'in dişi kırıldı

Hande Yener dün akşam Başakşehir'de bulunan bir AVM'de hayranlarıyla buluştu. Keyifli başlayan konser Yener'in dansçısıyla çarpışması sonucu kötü bitti.

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Başakşehir'de bulunan bir AVM'de hayranlarını karşısına çıktı. Keyifli başlayan konser, Yener açısından kötü bitti.

"RESMEN UÇAN TEKME YEDİM"

Dansçılarından biriyle çarpışan Yener'in dişi kırılırken, dudağı şişti. "Resmen uçan tekme yedim" diyen Yener, önemli bir şeyi olmadığını söyleyerek performansına devam etti.

HANDE YENER'DEN AÇIKLAMA

Hande Yener, daha sonra twitter hesabı üzerinden, "Herkese çok çok teşekkürler... Merak edilecek bir durum yok çok şükür iyiyim." mesajını paylaştı.