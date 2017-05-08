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Bahar-Nihal Candan kardeşlerden Murat Boz açıklaması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:02:53

  • 1 Bahar-Nihal Candan kardeşlerden Murat Boz açıklaması
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    Bahar-Nihal Candan kardeşler önceki gün bir AVM'de görüntülendi.

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    Makaron'da yer alan habere göre; İki kardeş, "Murat Boz ve Eser Yenenler ile sevgili olduğunuz doğru mu?" sorusuna, "Hayır. Biz sadece kalabalık bir partiye gittik. Hiç kimseyle alakamız yok" yanıtını verdi.

  • 3 Bahar-Nihal Candan kardeşlerden Murat Boz açıklaması
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    Candan kardeşler, "Aslı Enver ve Murat Boz sizin yüzünüzden mi ayrıldı?" sorusuna ise, "Biz kimseyi görmedik, konuşmak istemiyoruz. Bizi zorlamayın" diyerek VIP araçlarına yöneldi.

  • 4 Bahar-Nihal Candan kardeşlerden Murat Boz açıklaması
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  • 5 Bahar-Nihal Candan kardeşlerden Murat Boz açıklaması
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