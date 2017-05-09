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Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom

09 Mayıs 2017 Salı, 03:53:16 HABERTURK.COM

  • 1 Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom
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    Aslı Enver, Eser Yenenler’in villasındaki âlem gecesi sonrası ayrıldığı sevgilisi Murat Boz’a, Kuruçeşme’de yaşadıkları evi boşaltması için ültimatom verdi

  • 2 Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom
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    Villa partisi, Murat Boz’u hem sevgilisinden hem evinden etti! HT Magazin'in haberine göre alem gecesi haberlerinin ardından Aslı Enver, ünlü popçuyla birlikte yaşadıkları Kuruçeşme’deki evden ayrıldı.

  • 3 Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom
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    Eşyalarını toplayıp annesinin evine yerleşen güzel oyuncu, ortak arkadaşları aracılığıyla Boz’a evi boşaltması için haber gönderdi.

  • 4 Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom
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    Murat Boz, skandal gece sonrası telefonuna dahi çıkmayan Enver’in mesajı üzerine ev bakmaya başladı. 

  • 5 Aslı Enver'den Murat Boz'a ültimatom
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    Sessiz sedasız Boğaz hattında ev aramaya başlayan ve emlakçıların önerdiği evleri gezen ünlü popçu, ilk fırsatta Yeniköy’deki evi boşaltacak. Boz’un eşyalarını almasının ardından güzel oyuncu evine geri dönecek.

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