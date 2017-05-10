FİSKOS

Emine Ün'den İbrahim Erkal'a duygusal mesaj

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:39:47

  • 1 Emine Ün'den İbrahim Erkal'a duygusal mesaj
    1 | 13

    İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, 20 yıl önce Erkal'ın 'Canısı' şarkısının klibinde ve dizisinde oynayan rol arkadaşı Emine Ün, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

  • 2 Emine Ün'den İbrahim Erkal'a duygusal mesaj
    2 | 13

    Emine Ün'ün Instagram'dan, "İşte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çıkıyor. Çok üzgünüm çok, hep bir umut vardı içimizde ümidimizi kesmek istememiştik ama olmadı olamadı. Önce eşine ve çocuklarına ailesine Allah'ımdan sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hep tebessümün, geride bıraktığın eserlerin ve iyi kalbin, insanlığın ile hatırlayacağız seni... Mekanın cennet olsun" notunu paylaştı.

    Ün daha sonra ise, "Son verilen bilgilere göre beyin ölümünün gerçekleştiğinin ve makineye bağlandığını bilmek çok çok acı" iletisini yayınladı.

  • 3 Emine Ün'den İbrahim Erkal'a duygusal mesaj
    3 | 13
  • 4 Emine Ün'den İbrahim Erkal'a duygusal mesaj
    4 | 13
  • 5 Emine Ün'den İbrahim Erkal'a duygusal mesaj
    5 | 13
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000