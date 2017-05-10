En prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Palmiye Ödül Töreni, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simalarının katılımı ile gerçekleşti. Halkın oylarıyla sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin belirlendiği törene çok sayıda davetli katıldı.

Elif Özkul’un sunumuyla Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen magazin programı “Pazar Sürprizi”, “Yılın En İyi Magazin Programı” ödülüne layık görüldü. Programı adına alan ödülü Elif Özkul teşekkürlerini sundu. Birbirinden özel konukların katılımıyla gerçekleşen tören renkli görüntülerle sona erdi.