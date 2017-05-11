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Demet Şener: Bunları konuşmak için çok erken

11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:18:25

  • 1 Demet Şener: Bunları konuşmak için çok erken
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    12 yıldır evli olduğu İbrahim Kutluay'dan boşanmak üzere olan Demet Şener sosyal medyada da soyadını değiştirdi.

  • 2 Demet Şener: Bunları konuşmak için çok erken
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    Açtığı günden bu yana Instagram hesabında evlilik soyadı olan Kutluay'ı kullanan ünlü model,kısa bir süre önce kullanıcı adını DemetSener77 'ye dönüştürdü.

  • 3 Demet Şener: Bunları konuşmak için çok erken
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    Ünlü model ve sunucu eşinden boşanacağı haberini doğruladıktan sonda bile uzun süre Kutluay soyadını kullanmayı sürdürmüştü.

  • 4 Demet Şener: Bunları konuşmak için çok erken
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    "BUNLARI KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Öte yandan, Demet Şener, katıldığı bir etkinlikte de kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Çaba Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliğinin konuklarından olan Demet Şener, bu zor dönemde en büyük desteği çocuklarından gördüğünü söyledi:

  • 5 Demet Şener: Bunları konuşmak için çok erken
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    Hürriyet'te yer alan habere göre,  Şener “Çocuklarım çok düşünceliler. Kızım, evin her yerine bana sevgisini anlatan küçük notlar yapıştırıyor” dedi.

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