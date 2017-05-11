11 Mayıs 2017 Perşembe, 11:18:25 | Güncelleme: 11:38:48
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12 yıldır evli olduğu İbrahim Kutluay'dan boşanmak üzere olan Demet Şener sosyal medyada da soyadını değiştirdi.
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Açtığı günden bu yana Instagram hesabında evlilik soyadı olan Kutluay'ı kullanan ünlü model,kısa bir süre önce kullanıcı adını DemetSener77 'ye dönüştürdü.
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Ünlü model ve sunucu eşinden boşanacağı haberini doğruladıktan sonda bile uzun süre Kutluay soyadını kullanmayı sürdürmüştü.
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"BUNLARI KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"
Öte yandan, Demet Şener, katıldığı bir etkinlikte de kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Çaba Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliğinin konuklarından olan Demet Şener, bu zor dönemde en büyük desteği çocuklarından gördüğünü söyledi:
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Hürriyet'te yer alan habere göre, Şener “Çocuklarım çok düşünceliler. Kızım, evin her yerine bana sevgisini anlatan küçük notlar yapıştırıyor” dedi.
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Eski manken, “Çocuklar için İbrahim Bey’le yeniden bir araya gelir misiniz” sorusunu ise “Şimdilik bilmiyorum. Bunları konuşmak için çok erken” yanıtını verdi.
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2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın iki çocuğu bulunuyor.