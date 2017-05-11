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"BUNLARI KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Öte yandan, Demet Şener, katıldığı bir etkinlikte de kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Çaba Derneği’nin gelenekselleşen kermes etkinliğinin konuklarından olan Demet Şener, bu zor dönemde en büyük desteği çocuklarından gördüğünü söyledi: