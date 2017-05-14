Son dönemin başarılı kadın komedyenleri arasında gösterilen Ezgi Mola, takipçilerinin karşısına ilginç projelerle çıkmayı başarıyor.

Sosyal medya hesabından işleri ve özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan Ezgi Mola, bu defa da erkek kılığına girerken çektiği bir videoyu paylaştı.

Yeni projesi hakkında açıklama yapmayan Mola, paylaştığı videosuna ‘Seni öpeceğim’ notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede çok sayıda izlenme oranına ulaştı ve yorum aldı.