Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!

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Yağmur Ünal’la ilişkisinin aralık ayında sona erdiğini söyleyen Öcal, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Biz Yağmur’la 31 Aralık gecesi ayrıldık. Haberlerde kasım ayı deniyor. Bu kadar da olmaz. Yağmur bunu yapmaz.”