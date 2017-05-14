Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:34:11 | Güncelleme: 17:40:57
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Yağmur Ünal’ın kasım ayından bu yana Arda Turan’la görüştüğü iddiası Mert Öcal’ı sinirlendirdi.
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Yağmur Ünal’la ilişkisini aralık ayında noktalayan Öcal, “Yağmur bunu yapmaz” dedi.
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Aslıhan Doğan’la ilişkisi ikinci kez noktalanan Arda Turan’ın Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur Ünal’la aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi.
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Ünal’ın, Arda Turan’ın Barcelona’daki evinin mutfağında, ünlü futbolcunun dayısı Nuri Seviş’le çekilen fotoğrafı da yeni ilişkinin kanıtı olarak gösterildi.
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İkilinin geçen kasım ayından bu yana görüştüğü iddiası ise Mert Öcal’ı çok sinirlendirdi.
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Yağmur Ünal’la ilişkisinin aralık ayında sona erdiğini söyleyen Öcal, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Biz Yağmur’la 31 Aralık gecesi ayrıldık. Haberlerde kasım ayı deniyor. Bu kadar da olmaz. Yağmur bunu yapmaz.”