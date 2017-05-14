FİSKOS

Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:34:11

  • 1 Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
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    Yağmur Ünal’ın kasım ayından bu yana Arda Turan’la görüştüğü iddiası Mert Öcal’ı sinirlendirdi.

     

  • 2 Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
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    Yağmur Ünal’la ilişkisini aralık ayında noktalayan Öcal, “Yağmur bunu yapmaz” dedi.

  • 3 Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
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    Aslıhan Doğan’la ilişkisi ikinci kez noktalanan Arda Turan’ın Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızları Yağmur Ünal’la aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. 

  • 4 Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
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    Ünal’ın, Arda Turan’ın Barcelona’daki evinin mutfağında, ünlü futbolcunun dayısı Nuri Seviş’le çekilen fotoğrafı da yeni ilişkinin kanıtı olarak gösterildi.

  • 5 Mert Öcal: Yağmur bunu yapmaz!
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    İkilinin geçen kasım ayından bu yana görüştüğü iddiası ise Mert Öcal’ı çok sinirlendirdi.

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