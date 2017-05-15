Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı

Geçtiğimiz hafta Sarıyer'de düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi çifti, ön balayı için Fransa'yı tercih etti. Ünlü çift otellerine yerleşip gezintiye çıkınca olanlar oldu.
Gizem Karaca hayranları, bir anda çiftin etrafını sardı. Genç kızlar Karaca'yla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ünlü işletmeci ise o anların videosunu "Burada bile rahat yok ki" notuyla paylaştı.
Kemal Ekmekçi ile Gizem Karaca, eylül ayında Bodrum'da nikah masasına oturacak.