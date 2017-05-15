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Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:37:34

  • 1 Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı
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    Geçtiğimiz hafta Sarıyer'de düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi çifti, ön balayı için Fransa'yı tercih etti. Ünlü çift otellerine yerleşip gezintiye çıkınca olanlar oldu.

  • 2 Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı
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    Gizem Karaca hayranları, bir anda çiftin etrafını sardı. Genç kızlar Karaca'yla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Ünlü işletmeci ise o anların videosunu "Burada bile rahat yok ki" notuyla paylaştı.

  • 3 Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı
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    Kemal Ekmekçi ile Gizem Karaca, eylül ayında Bodrum'da nikah masasına oturacak.

  • 4 Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı
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  • 5 Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi ön balayına çıktı
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    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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