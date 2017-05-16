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Şarkıcı Emrah'a oğlu Tayfun'dan sitem dolu mesaj

16 Mayıs 2017 Salı, 15:58:29

  • 1 Şarkıcı Emrah'a oğlu Tayfun'dan sitem dolu mesaj
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    Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabından babası Emrah Erdoğan hakkında sitem ve özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

  • 2 Şarkıcı Emrah'a oğlu Tayfun'dan sitem dolu mesaj
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    Tayfun Erdoğan, Emrah'ın oğlu Elyesa ile çektirdiği ve “Oğlumun uykusu gelmiş babasının kucağında uyuyakalmış Elyesam benim her şeyim” notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi hesabına taşıdı.

  • 3 Şarkıcı Emrah'a oğlu Tayfun'dan sitem dolu mesaj
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    27 yaşındaki Tayfun, bu fotoğrafla birlikte zor bir dönemden geçtiğini ve baba şefkatine ihtiyaç duyduğunu belirten ifadeler kullandı.

  • 4 Şarkıcı Emrah'a oğlu Tayfun'dan sitem dolu mesaj
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    Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın uzun süren mahkemelerden sonra tanıdığı ve bir dönem birlikte kamera karşısına geçtiği Tayfun, "Babama gittim. Babam beni kabul etmedi. Hemen ardından kardeşimle bir fotoğraf paylaştı. Canım yandı. Yaşım kaç olursa olsun, ben de babamın omzuna başımı yaslamak isterdim. Bu bir kıskançlık değil. Neticede o da benim kardeşim. Çok zor günler geçiriyorum. Çok mu şey istiyorum? Bilmiyorum" notunu yazdı.

  • 5 Şarkıcı Emrah'a oğlu Tayfun'dan sitem dolu mesaj
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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