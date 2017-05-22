Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla dün gece Sarp Akkaya'nın Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki düğününe katıldı.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre gecede samimi görüntüler verdiği eşiyle halay çeken ve şarkılara eşlik eden Sinem Kobal'ın üzerindeki dantelli pembe kıyafet hemen dikkatleri çekti.

Çünkü bu elbise tam 1 yıl önce Sinem Kobal'ın 14 Mart'ta Cunda adasındaki görkemli düğününde en yakın arkadaşı Yain Özilhan'ın üzerindeydi.

Bu görüntü Sinem Kobal'ın yakın arkadaşı olan Yasemin Özilhan'dan kıyafeti ödünç aldığı yorumuna neden oldu.