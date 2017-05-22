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Hülya Koçyiğit'ten üzücü haber

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:52:50

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    Türk sinemasının efsane oyuncularından Hülya Koçyiğit, tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat olacak. 

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    Usta sanatçı, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için New York'taki bir hastanede operasyon geçirecek.

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    Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerinden dua beklediğini belirtti.

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    Usta sanatçının açıklaması şöyle: "Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun."

  • 5 Hülya Koçyiğit'ten üzücü haber
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YORUMLAR 1
  • Misafir 30 dakika önce
    Türkiyedeki doktorlara güvenmiyormu ? Bence orada kalsın dönmesin.
  • Misafir 39 dakika önce
    Allah acil şifalar versin ama neden amerika ?
  • Misafir 29 dakika önce
    eee sosyete ya...
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