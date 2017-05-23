Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı

Barcelona’da top koşturan Arda Turan, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Son olarak "Kısmetse Olur" programının eski yarışmacısı Cansel Çördük’le özel yazışmaları ortaya çıkan Arda Turan'ın ondan önce de Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'la adı anılmıştı.
Arda Turan'ın Yağmur Ünal ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler sevgilisi Aslıhan Doğan'ı epey kızdırmış ve çift ayrılmıştı.
İkili birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmış ve ilişkilerine son noktayı koymuştu.
ARDA'DAN FLAŞ HAMLE
Bugün Arda Turan Instagram hesabından Aslıhan Doğan'ı yeniden takibe aldı.