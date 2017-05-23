FİSKOS

Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı

23 Mayıs 2017 Salı, 17:12:46

  • 1 Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı
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    Barcelona’da top koşturan Arda Turan, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

  • 2 Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı
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    Son olarak "Kısmetse Olur" programının eski yarışmacısı Cansel Çördük’le özel yazışmaları ortaya çıkan Arda Turan'ın ondan önce de Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'la adı anılmıştı. 

  • 3 Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı
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    Arda Turan'ın Yağmur Ünal ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberler sevgilisi Aslıhan Doğan'ı epey kızdırmış ve çift ayrılmıştı. 

  • 4 Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı
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    İkili birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmış ve ilişkilerine son noktayı koymuştu. 

  • 5 Arda Turan, Aslıhan Doğan'ı takibe aldı
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    ARDA'DAN FLAŞ HAMLE

    Bugün Arda Turan Instagram hesabından Aslıhan Doğan'ı yeniden takibe aldı. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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