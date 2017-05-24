Caner Erkin eski eşi Asena Atalay hakkında yaptığı açıklamadan pişman mı oldu?

5 | 18

Yoksa sana o davayı açtırmıyorlar zaten... Yalan yanlış şeylerle altını doldurdular... Bu yalan yanlış şeylerin de yalan olduğu ortaya çıkacak ve biz davayı alıp aklanacağız. Sonra da enerjileri de üzerimizden gidecek ve kurtulacağız. Bu kadar basit..." dedi.