FİSKOS

Nusret paraya kıydı

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:53:59

  • 1 Nusret paraya kıydı
    1 | 36

    İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe kendini ödüllendiriyor.

  • 2 Nusret paraya kıydı
    2 | 36

    Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, bu kez de yeni tutkusu için paraya kıydı.

  • 3 Nusret paraya kıydı
    3 | 36

    Saatlere merak saran Nusret, Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modelinden satın aldı.

  • 4 Nusret paraya kıydı
    4 | 36

    Gökçe'nin, yeni saati için 330 bin TL ödediği konuşuluyor. Ünlü etçinin koleksiyonunda Rolex ve Audemars Piguet gibi markalar da bulunuyor.

  • 5 Nusret paraya kıydı
    5 | 36
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000