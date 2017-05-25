Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu

Tayfun Erdoğan, babası Emrah'la arasında geçen diyalogları ve bir süredir Seren Serengil'le olan tartışmalarını çözmek adına 'Duymayan Kalmasın' programına katıldı.
Babasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tayfun’un dikkat çekici sözlerinden satır başları şu şekilde:
Babama doğduğum evi kendi üzerine ya da benim üzerime yapabileceğini söyledim.
Ona ‘Senin ölmeni bekleyemem’ gibi laflar etmedim.
Mirastan feragat etmem gerektiğini babamla notere giderken öğrendim.
Çok gençtim ve noter öncesi akıl sağlığımın yerinde olup olmadığının anlaşılması adına akıl hastanesine götürüp rapor aldı. Yüzüme karşı ‘Mirasımdan men olacaksın’ dedi. Ben de bir şey diyemedim.
Babam bana nafakamı 200 lira eksik göndererek üzerini benim tamamlamamı istiyordu. Annemi bırakıp kendisiyle yaşamamı istedi ancak bunu kabul etmedim.