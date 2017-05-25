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Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:52:28

  • 1 Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu
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    Tayfun Erdoğan, babası Emrah'la arasında geçen diyalogları ve bir süredir Seren Serengil'le olan tartışmalarını çözmek adına 'Duymayan Kalmasın' programına katıldı.

  • 2 Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu
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    Babasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tayfun’un dikkat çekici sözlerinden satır başları şu şekilde:

  • 3 Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu
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    Babama doğduğum evi kendi üzerine ya da benim üzerime yapabileceğini söyledim.

  • 4 Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu
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    Ona ‘Senin ölmeni bekleyemem’ gibi laflar etmedim.

  • 5 Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan konuştu
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    Mirastan feragat etmem gerektiğini babamla notere giderken öğrendim.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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