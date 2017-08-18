FİSKOS
Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri
03 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:22:40 | Güncelleme: 18 Ağustos 2017 Cuma, 12:19:57
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Birliktelikleriyle bir dönem magazin gündemini meşgul eden ünlü çiftlerin ayrılık nedenlerini sizin için derledik...
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TUĞBA ÖZERK-ALTAN NUH
Şarkıcı Tuğba Özerk ve menajeri Altan Nuh, evlendiklerinden 4 ay sonra boşanma kararı aldı.
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Tuğba Özerk, evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için anlaşmalı boşanma davası açamadığını söyledi ve ekledi: “Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açtım. Aynı evi paylaşmaya başlayınca aslında birbirimizi tanımadığımızı anladım. Uzun yıllar arkadaşım olan Altan Nuh’la aramızda ruhi, fikri, ekonomik, sosyal, kültürel ve yaşam tarzı bakımından farklılıklar var. Büyük acılar çekiyorum”
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Ancak ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamada, "Bunları anlatmaktan üzüntü duyuyorum ama şiddet gördüm. Altan beni dövdü. Benden para saklıyormuş. Bu çok ayıp bir şey. Konser paralarım da Altan'ın hesabına yatıyordu. Bazı ödemelerim aksadı. Sonra bana 'aa burada para varmış, bende unutma hastalığı var. Söylemeyi unuttum.' dedi. O an boşanmaya karar verdim" ifadelerini de kullandı.
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MUSTAFA CECELİ-SİNEM GEDİK
Mustafa Ceceli'nin, 9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
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Ceceli'nin, eşinden boşanmadan önce sosyetik güzelle aşk yaşadığı öğrenildi.
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Ünlü şarkıcı ayrılık nedeni olarak şunları söyledi:
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"2-3 yıldır evliliğimizin üzerinde bir gerginlik vardı. Bu süreç içinde birkaç kez boşanmamız gündeme geldi. Söz konusu gerginliği bertaraf edemedik. İki insan arasında olabilecek problemlerdi. Birbirimizin tarzlarını beğenmiyor olmamız huzursuzluğuna neden oluyordu. O huzursuzluğu bir türlü aşamadık."
Ceceli'nin bu açıklamasına hayranlarından tepki yağdı. Özellikle de kendilerine 'Cecelist' adını veren fanları, ünlü şarkıcı hakkında olumsuz yorumlarda bulundu.
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ARDA KURAL-YILDIZ ASYALI
O dönem Türkiye'nin Leonardo DiCaprio'su Arda Kural ile Yıldız Asyalı tam evlenmek üzereyken ayrıldılar. 'Eyvah Babam' dizisinde rol alan ikilinin aşkları mutlu sonla bitmedi.
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Başlarda her şey yolunda gidiyordu ama sonra Asyalı'dan ayrılıkla ilgili şöyle bir açıklama geldi:
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"Arda'nın ailesi beni istemeye gelmişti. Düğün tarihimiz belliydi. Evimiz hazırlanmış, eşyalarımız alınmıştı. Arda son bir kez eski sevgilisini görmek ve ona veda etmek istedi. Gitti, uzun süre gelmeyince şüphelendim. Beni aldattığını düşündüm ve bitti. Evi terk edip çıktım. Arda ise veda etmeye gittiği o kıza döndü''
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PELİN KARAHAN - İBRAHİM KENDİRCİ
Bir dönemin sevilen dizisi Kavak Yelleri'nin iki yıldızı Pelin Karahan ve İbrahim Kendirci rol gereği başlayan aşklarını gerçek hayata da taşımıştı.
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Birbirine en çok yakışan çift seçilen Kendirci ve Karahan cephesinden şaşkınlık yaratan bir ayrılık haberi geldi.
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Karahan yaptığı açıklamada, "2 buçuk yıldır süren bir ilişkimiz vardı. Ama heyecanımızı yitirdik. Aramızda hiçbir sorun yok. Arkadaş kalacağız" diye konuşmuştu.
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Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile sürpriz bir ilişkiye başlamıştı.
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Çift, bir süre sonra yollarını ayırdı. İkilinin bir aldatma sonucu ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.
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Ancak Aslışah Alkoçlar bu söylentiyi yalanladı. Alkoçlar, 'Kesinlikle bir aldatma olmadı. Peşinden de koşmuyorum. Hakan çocukluk arkadaşım. Onun mutlu olmasını isterim. Ben güzel bir kızım, Hakan yakışıklı bir adam. Yaşlarımız henüz çok küçük. Baktık iş ciddiye biniyor ve evlilik yoluna giriyoruz, konuşup ayrılma kararı aldık' dedi.
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TUĞBA EKİNCİ - İBRAHİM ÇELİKKOL
Şarkıcı Tuğba Ekinci ile İbrahim Çelikkol'un aşkları uzun soluklu olmadı. İddiaya göre; Ekinci’nin eski sevgilisi Cengiz Coşkun’la karşılaşınca selamlaşmasına sinirlenen Çelikkol, güzel popçuya bağırınca ilişki bitmiş.
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Tuğba Ekinci’nin, arkadaşlarına, “Eski sevgilime selam vermemi kıskandı. Ben de erkektir deyip saygıyla karşıladım ve İbrahim’den ayrıldım” dediği öğrenildi.
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CEM YILMAZ- CANSU DERE
Cem Yılmaz ile Cansu Dere'nin ilişkisi üç buçuk yıl sürdü. Bir süre darılıp sonra barışan ikili sonunda kesin olarak ayrıldı.
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Önce, Dere ile Ezel'deki rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu'nun arasındaki yakınlaşmanın buna neden olduğun ileri sürüldü.
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Bir başka iddia da Dere'nin aşırı kıskançlığıyla Yılmaz'ı canından bezdirdiği yolundaydı. Yılmaz "Bu kez kesin ayrıldık" diyerek son noktayı koydu.
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TARKAN - BİLGE ÖZTÜRK
Tarkan ve sevgilisi Bilge Öztürk, bir veda yemeği yiyerek ilişkilerine nokta koydu. "Ayrıldılar" söylentileri üzerine basının karşısına çıkan çift, "Bu bir veda yemeğiydi ayrıldık" açıklaması yaptı.
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Açıklama önce Tarkan'dan geldi. Ünlü sanatçı basın mensuplarının, "Sizi tekrar bir arada görmek çok güzel" yorumu üzerine "Aslında göründüğü gibi değil bunu açıklamak istiyoruz" diyerek söze girdi ve şöyle devam etti: "Biz yollarımızı ayırmaya arkadaş kalmaya karar verdik. Dostluğumuz ve birbirimize desteğimiz devam edecek ama biraz kendi yollarımızda yürümek istiyoruz."
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Bu kararı alırken çok zorlandıklarını ve üzüldüklerini söyleyen Tarkan duygularını şarkı sözleri sözüyle ifade etti:
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"Ağlamadan ayrılık olmaz hatıralar uslu durmaz kalanlar gideni gönlünde taşır aşk sevene yük olmaz biz böyle bilir böyle yaşarız."
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BEREN SAAT - BÜLENT İNAL
Önce, 'Ihlamurlar Altında' dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Bülent İnal daha sonra kalbini Beren Saat'e kaptırdı.
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İkilinin ilikisi başlarda gayet güzel ilerliyordu. Ama sonra Saat ve İnal ayrıldı. Bu ayrılığa Saat'in Aşk-ı Memnu'daki öpüşme sahnelerinin yol açtığı ileri sürüldü. Ancak Beren Saat bunları reddetti. "Aşkımız bitti ayrıldık" dedi.
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Bülent İnal ayrılık ile ilgili olarak, “Ayrıldığımız doğru ama iddialar asılsız. İlişkiler medenice bitebilir. Bunu başka nedenlere bağlamamak gerek. Benim, Beren’in işine karışmam ve kıskançlık yapmam gibi bir şey söz konusu değil. Bunun işimiz olduğunun ikimiz de bilincindeyiz. Ben hiçbir zaman özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmedim. o nedenle başka açıklama yapmayacağım.” dedi.
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KIVANÇ TATLITUĞ - AZRA AKIN
Türkiye'nin en güzel çifti Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın da 3 buçuk yıllık bir ilişkinin ardından ayrıldı...
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Ayrılıklarına bir üçüncü kişinin neden olmadığını söyleyen çift ilişkilerine nokta koymalarının gerekçesini şöyle açıkladı:
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"Yoğun işlerimizden dolayı birbirimize zaman ayıramaz hale geldik. Eski güzel günlere zarar vermemek için de ayrılma kararı aldık."
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BENGÜ - AHMET BARAN
Bir ilginç ayrılık öyküsü de şarkıcı Bengü'den... İddialara göre Bengü, Facebook yüzünden sevgilisinden oldu. İnternetteki popüler paylaşım sitesine üye olan Bengü'nün sevgilisi Ahmet Baran'a kız arkadaşlarından gelen mesajlar ünlü şarkıcının sabrını taşırdı, ikili ayrıldı.
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Ama sonra Bengü bu ayrılık gerekçesini saçma bulmuş olacak ki sevgilisine mesaj attı. Çift yeniden görüşmeye başladı. Ancak bu aşk uzun ömürlü olmadı.
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Tülin Şahin ve Memet Özer, 12 yıllık evliliklerini kısa bir süre önce bitirdi. Ayrılık sebebinin alkol olduğu iddia edildi.
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Ancak Özer yaptığı açıklamada iddiaları yalandı ve, "Ne alkol sorunu ne ihanet ne de çocuk yapma problemi... Gerçi son yıllarda Tülin de çocuk istiyordu ama olmadı. Bunların hiçbiri doğru değil. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık" dedi.
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Özer sözlerini şöyle sürdürdü: Tülin hayata çok iş odaklı bakar, kontrol tutkunu. Her şeyi çok fazla ciddiye alır. Ben öyle değilim, daha keyif adamıyım. Arkadaşlarım var, sosyal olmayı seviyorum. Aramızdaki temel fark buydu.
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FAZIL SAY - HANDE ATAİZİ
Fazıl Say ile Hande Ataizi birlikteliği de bir dönemin çok konuşulan aşklarındandı. Ancak büyük aşk fazla uzun sürmedi. Bunun nedeni de Say'ın açıklamasıyla ortaya çıktı.
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"Hande ile olunca insan, magazinin kontrolsüz ucuna düşüyor" diye konuşan Fazıl Say, "Ailem televolelik oldun deyince kendime geldim ve ilişkimi bitirdim. Bu yüzden Hande konusu benim için tamamen kapanmıştır" açıklamasını yaptı. Ataizi ise "Say'ı çok sevdim, çok aşık oldum. İlişkimden de asla pişman değilim" ifadelerini kullandı.
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ECE ERKEN - SERKAN UÇAR
Sunucu Ece Erken Uçar, Serkan Uçar ile 20 Haziran 2014'te evlendi. Ancak ikili kısa bir süre sonra boşanma kararı aldı.
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Ece Erken'in mahkeme kararıyla evden uzaklaştırdığı eşi Serkan Uçar, boşanma davası açtı. Uçar, boşanma gerekçesi olarak eşinin kendisini sürekli 'Sen ergensin' diyerek rencide etmesini gösterdi.
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Ece Erken, eşinin kendisini çok sevdiğini ve boşanmayacağını söylediğini belirterek, "Bana 'Senden boşanmayacağım' diyordu. Davayı onun açmasını bekledim. Biz de delillerimizi topladık, tanıklarımızı hazır ettik. Karşı dava açtık. Dosyamın içinde yaşadıklarım ayrıntılarıyla var" dedi.
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Serkan Uçar ise uzaklaştırma kararına, boşanma davası ile karşılık verdi. Uçar, İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne başvurarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ece Erken'e boşanma davası açtı. Evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını belirten Serkan Uçar, fikren ve ruhen anlaşamadıklarını, bir araya gelmelerinin bundan sonra çok zor olduğunu belirtti.
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Yaşadıklarını oğlunun bilmemesi için davasıyla ilgili basın yasağı talebinde bulunduğunu belirten Ece Erken, "Babasının bana yaşattıklarını oğlumun bilmesini istemiyorum. Ailevi meselelerim basında yer almasın. Oğlumu koruduğum için gizililik kararı istiyorum. Oğlum bunları okuyunca babasını nasıl sever" dedi.
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Ece Erken, uzaklaştırma kararının dilekçesinde, eşi Serkan Uçar'ın kendisi ve ailesini sürekli aşağıladığını ileri sürdü. Hamileliği süresince eşinin şiddet eğilimi gösterdiğini söyleyen Erken, çocuğunu kaybetme tehlikesiyle karşılaştığını öne sürdü.
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SİNEM KOBAL-İBRAHİM ÇELİKKOL
Sinem Kobal-İbrahim Çelikkol aşkı 10 ayda bitti. Çiftin, ilişkilerinin geleceği konusundaki anlaşmazlık yüzünden yollarını ayırdığı öğrenildi.
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Arda Turan’dan ayrıldıktan sonra İbrahim Çelikkol ile yeni bir aşka yelken açan Sinem Kobal ilişkisini uzun süre gizli tutmuştu. Çelikkol, Kobal beraberliklerini açıklamayı ağırdan alınca Instagram’dan fotoğraflarını paylaşarak aşklarını ifşa etmişti. Daha sonra el ele poz veren çift, aniden ayrıldı.
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Ayrılığa Kobal’ın kendisini evliliğe hazır hissetmemesinin neden olduğu iddia edildi. Çelikkol son röportajında “Sinem’le belki Ekim’de evleniriz, belki yarın. Her an, her şey olabilir” demişti. Kobal’ın işleri yine ağırdan alması Çelikkol’un sabrını taşırdı ve ipler koptU.