FİSKOS

Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri

03 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:22:40

  • 1 Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri
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    Birliktelikleriyle bir dönem magazin gündemini meşgul eden ünlü çiftlerin ayrılık nedenlerini sizin için derledik...

  • 2 Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri
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    TUĞBA ÖZERK-ALTAN NUH
    Şarkıcı Tuğba Özerk ve menajeri Altan Nuh, evlendiklerinden 4 ay sonra boşanma kararı aldı.

  • 3 Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri
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    Tuğba Özerk, evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için anlaşmalı boşanma davası açamadığını söyledi ve ekledi: “Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açtım. Aynı evi paylaşmaya başlayınca aslında birbirimizi tanımadığımızı anladım. Uzun yıllar arkadaşım olan Altan Nuh’la aramızda ruhi, fikri, ekonomik, sosyal, kültürel ve yaşam tarzı bakımından farklılıklar var. Büyük acılar çekiyorum”

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  • 4 Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri
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    Ancak ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamada, "Bunları anlatmaktan üzüntü duyuyorum ama şiddet gördüm. Altan beni dövdü. Benden para saklıyormuş. Bu çok ayıp bir şey. Konser paralarım da Altan'ın hesabına yatıyordu. Bazı ödemelerim aksadı. Sonra bana 'aa burada para varmış, bende unutma hastalığı var. Söylemeyi unuttum.' dedi. O an boşanmaya karar verdim" ifadelerini de kullandı.

  • 5 Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri
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    MUSTAFA CECELİ-SİNEM GEDİK
    Mustafa Ceceli'nin, 9 yıllık eşi Sinem Ceceli'den boşandıktan 5 gün sonra Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 10:35
    ÜLKEMİZDE O KADAR SORUN VARKEN, BUNLARIMI TAKİP EDECEĞİZ.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:49
    masallah ne kadar hoş, güzel tam olarak bizi anlatıyor, tekerinize taş degmesin,yolunuz acık meşrebiniz geniş olsun.
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:47
    uşak aşçıya aşçı şöföre bahçıvan uşağa sonra hepsi aşçıya dan farkları yok gibi duruyor.
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