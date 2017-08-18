Ünlü çiftlerin ayrılık nedenleri

4 | 48

Ancak ünlü şarkıcı daha sonra yaptığı açıklamada, "Bunları anlatmaktan üzüntü duyuyorum ama şiddet gördüm. Altan beni dövdü. Benden para saklıyormuş. Bu çok ayıp bir şey. Konser paralarım da Altan'ın hesabına yatıyordu. Bazı ödemelerim aksadı. Sonra bana 'aa burada para varmış, bende unutma hastalığı var. Söylemeyi unuttum.' dedi. O an boşanmaya karar verdim" ifadelerini de kullandı.