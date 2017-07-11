FİSKOS

Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı

11 Temmuz 2017 Salı, 10:15:17

  • 1 Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı
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    Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile öpüşürken görüntülendi. Sosyal medya dün gece boyunca bu konuyu konuştu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

  • 2 Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı
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    DEMET AKALIN

    İlk eşi... Çok da şey yapmayın!

  • 3 Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı
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    - Adriana Lima-Metin Hara ilişkisi whatsapp gruplarında coşkuyla karşılandı.

  • 4 Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı
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    - Metin Hara'nın Adriana Lima'yı öpmesi dünyada tekrar söz sahibi olduğumuzun göstergesidir..

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  • 5 Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı
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    - Artık Adriana muhabbeti yapıldığında Türk erkeklerine 'Yav Adriana size bakar mı' demeyeceğim, bakıyor.

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YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir
    ADRİANA ZATEN TÜRKİYE VE TÜRK HAYRANI İDİ BUNDA ŞAŞIRACAK BİRŞEY YOK
  • Misafir
    Misafir
    Asin bayraklari
  • Misafir
    Misafir
    Milli gurur :D
  • Misafir
    Misafir
    Erişilmez gibi duran kadınların fethinin akıl karizma ve güven ile ne kadar kolay ve mümkün olduğunu ispatı
  • Misafir
    Misafir
    Helall sana Metin,
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