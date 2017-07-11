FİSKOS
Metin Hara - Adriana Lima aşkı sosyal medyayı salladı
11 Temmuz 2017 Salı, 10:15:17 | Güncelleme: 10:34:21
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Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Metin Hara ile öpüşürken görüntülendi. Sosyal medya dün gece boyunca bu konuyu konuştu. İşte yapılan yorumlardan bazıları...
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DEMET AKALIN
İlk eşi... Çok da şey yapmayın!
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- Adriana Lima-Metin Hara ilişkisi whatsapp gruplarında coşkuyla karşılandı.
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- Metin Hara'nın Adriana Lima'yı öpmesi dünyada tekrar söz sahibi olduğumuzun göstergesidir..
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- Artık Adriana muhabbeti yapıldığında Türk erkeklerine 'Yav Adriana size bakar mı' demeyeceğim, bakıyor.
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- Metin Hara Adriana Lima'yı öpünce, bizimkiler Barbara Palvin'i hedeflemeye başladı!
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- Bir ara Metin Hara'yı bana benzetmişti ablam. Ben de ben daha iyiyim demiştim. Adam Adriana Lima'yla sevgili olmuş. Daha iyi değilmişim
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- Ben Metin Hara olsam Adriana tuvalete gittiğinde telefonundan Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, İrina Shayk'ın telefonlarını alırım.
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- Bu saatten sonra Adriana Lima dünya ahiret bacım...
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- 1 ay önce Metin Hara'nın seminerine katıldım sohbet ettim, adam şimdi Adriana Lima'yla sevgili
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- Adriana Lima Metin Hara ile sevgili olmuş. Bizim evlenmemiz için bir sakınca yok bence. Bir düşün derim İlyas Yalçıntaş...
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- Metin ile Adriana arasındaki ilişki benim de günün birinde Colin Morgan ile tanışabilme umudumu yeşertti...
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