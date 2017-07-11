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Beste Kökdemir, sürpriz aşkla ilgili şu yorumu yaptı; 'Arkadaşlar sakin. Zaten vardı böyle bir şey. Benim de bildiğim bir şeydi. Metin'le dostluğumuz gayet güzel devam ediyor. Her şey yolunda.' (Hürriyet)