FİSKOS

Metin Hara'nın eski sevgilisinden ilk yorum

11 Temmuz 2017 Salı, 12:00:18

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    Türk yazar Metin Hara'nın dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşk gündeme bomba gibi düştü.

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    Atatürk Havalimanı'nda buluşan çiftin dudak dudağa öpüştüğü video kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

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    Sürpriz aşkın ortaya çıkmasından sonra gözler Metin Hara'nın bir dönem aşk yaşadığı oyuncu Beste Kökdemir'e çevrildi.

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    Beste Kökdemir, sürpriz aşkla ilgili şu yorumu yaptı; 'Arkadaşlar sakin. Zaten vardı böyle bir şey. Benim de bildiğim bir şeydi. Metin'le dostluğumuz gayet güzel devam ediyor. Her şey yolunda.' (Hürriyet)

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YORUMLAR 1
  • Misafir
    Misafir
    Beste Kökdemir Lima'dan daha güzel bence..
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