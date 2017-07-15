FİSKOS

Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 11:46:39

  • 1 Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü
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    Fahriye Evcen, 15 gün önce Burak Özçivit ile dünyaevine girmişti.

  • 2 Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü
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    Çift düğünün ardından hemen Maldivler'e balayına gitti. Fahriye üst üste aynı kıyafetle fotoğraf paylaşınca takipçilerinin diline düştü.

  • 3 Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü
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    Fahriye Evcen, kırmızı bluzu ve bol paça sarı pantolonuyla defalarca fotoğraf paylaştı.

  • 4 Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü
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    Bazı takipçileri, "Başka kıyafetin mi yok, balayını tek kıyafetle bitirdin", "Tek bir kıyafet götürmüş heralde" yorumunda bulunurken bazı takipçileri de "siz günde kaç elbise değiştiriyorsunuz, bütün fotoğrafları aynı gün çekilmiştir" mesajıyla güzel oyuncuyu savundu.

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  • 5 Fahriye Evcen sosyal medyanın diline düştü
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