Fahriye Evcen, 15 gün önce Burak Özçivit ile dünyaevine girmişti.
Çift düğünün ardından hemen Maldivler'e balayına gitti. Fahriye üst üste aynı kıyafetle fotoğraf paylaşınca takipçilerinin diline düştü.
Fahriye Evcen, kırmızı bluzu ve bol paça sarı pantolonuyla defalarca fotoğraf paylaştı.
Bazı takipçileri, "Başka kıyafetin mi yok, balayını tek kıyafetle bitirdin", "Tek bir kıyafet götürmüş heralde" yorumunda bulunurken bazı takipçileri de "siz günde kaç elbise değiştiriyorsunuz, bütün fotoğrafları aynı gün çekilmiştir" mesajıyla güzel oyuncuyu savundu.