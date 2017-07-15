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Bazı takipçileri, "Başka kıyafetin mi yok, balayını tek kıyafetle bitirdin", "Tek bir kıyafet götürmüş heralde" yorumunda bulunurken bazı takipçileri de "siz günde kaç elbise değiştiriyorsunuz, bütün fotoğrafları aynı gün çekilmiştir" mesajıyla güzel oyuncuyu savundu.